Ya está el calendario de mesa 2026 de Onda Cero Ciudad Real

Onda Cero Ciudad Real ha editado el calendario de mesa para el año 2026 y ya está a disposición de todos los ciudadanos.

En total se han editado 1.500 calendarios que se pueden recoger, hasta agotar existencias, en la portería de la sede de la emisora, Avenida del Rey Santo número 8, y también en las dependencias de los doce clientes que colaboran.

En el calendario aparecen fotografías de presentadores nacionales y locales de los programas de Onda Cero.

Los clientes que han colaborado en su edición son Combustibles y Carburantes Hermanos Robles, sindicato ANPE, Hyundai Agritrasa Cars, KGM Agritrasa, Maxus Agritrasa y Cooperativa El Progreso.

También han participado la librería Serendipia, Express Sofás, Quesos Villajos, Embutidos Donoso, MGi Tiendas y Dulces y Mazapanes Dulymaz.