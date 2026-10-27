Casa 47 recibe solo cuatro propuestas para la compra de viviendas en Ciudad Real

La convocatoria que puso en marcha la entidad estatal Casa 47 para la compra de viviendas en Ciudad Real se ha saldado con solo 4 propuestas recibidas.

Fuentes de Casa 47 han confirmado a Onda Cero que las propuestas han sido cuatro y que "se están valorando". La convocatoria se puso en marcha durante dos meses, agosto y septiembre.

La entidad estatal, dependiente del Ministerio de Vivienda, destinó 3,2 millones de euros a la adquisición de viviendas en Ciudad Real con el objetivo de incorporarlas al Parque Estatal de Vivienda en régimen de alquiler asequible.

La actuación tenía como fin incrementar la oferta de vivienda pública en la capital mediante la compra de viviendas ya construidas, acelerando así su puesta a disposición de la ciudadanía.

Tras una inversión superior a los 20 millones de euros en el Polígono Industrial Oretania, Casa 47 destinó el importe por la enajenación de cuatro de las once parcelas integrantes de este suelo industrial al Ayuntamiento de Ciudad Real, en total 3,2 millones de euros, a la inversión en materia de vivienda.