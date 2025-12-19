Cañizares, sobre los robos en Los Rosales: "No es una percepción inventada, es real"

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, se ha referido a los robos y otros delitos que los vecinos del barrio de Los Rosales vienen denunciando desde hace varios meses.

En declaraciones a Onda Cero, Cañizares ha manifestado que lo que no se puede decir es que los vecinos están equivocados y “que es una percepción que está alejada de la realidad”, como aseguró hace unos días el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, cuando habló de la baja tasa de criminalidad que hay en Ciudad Real.

Cañizares asegura que esta situación que se está produciendo en Los Rosales es una realidad y aunque no es grave en cuanto a los tipos de delitos, “sin embargo sí son insidiosos y preocupan”.

Señala el alcalde que las preocupaciones de estos vecinos “no son inventadas y son reales”.

El primer edil afirma que hay que dar una solución a estas situaciones de inseguridad ciudadana y cree que muchas de ellas se pueden solucionar a través del Plan Estratégico de Seguridad que el Ayuntamiento va a poner en marcha el próximo año en Ciudad Real.