Camino Solidario "Campo de Calatrava" para recaudar fondos a beneficio de AFANION

“Camino solidario Campo de Calatrava”. Es la iniciativa que se va a poner en marcha para recaudar fondos que se destinará a AFANION, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer.

Este proyecto está impulsado por Juan Camilo Trujillo, conocido también por Juan Camino, un apasionado del deporte de caminar y peregrinar. El objetivo es ayudar a personas y asociaciones, participando en caminatas solidarias o recaudando fondos.

A mediados de abril empezará un nuevo reto que es caminar 1.270 kilómetros, a una medida de 25 diarios durante un total de 51 días, por la Ruta de los Calatravos y el Camino de Santiago Francés. Juan Camino ha contado en Onda Cero que el recorrido lo iniciará en el Castillo de Calatrava la Vieja, en Carrión, donde nació precisamente la Orden de Calatrava.

Ruta íntegra que realizará Juan Camino | OC

En las seis primeras etapas hará un recorrido por los lugares más emblemáticos de la Orden en el Campo de Calatrava para luego continuar por la Ruta Jacobea de los Calatravos, siguiendo la Cañada Real Soriana Oriental y la Cañada Riojana, llegar a Santo Domingo de la Calzada y proseguir desde aquí por el Camino de Santiago Francés hasta llegar a Santiago de Compostela.

Este camino solidario consiste en que cada kilómetro que camine se convierta en 3 euros y cada etapa en 60 euros, y todo lo recaudado se destinará a AFANION.

¿Cómo participar en las donaciones?

Para participar en las donaciones hay que entrar en “Migranodearena.org”, una plataforma de crowdfunding social y solidaria.

En el buscador hay que encontrar el reto solidario Campo de Calatrava o AFANION, rellenar un formulario y hacer la donación económica indicando el concepto.