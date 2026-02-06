Califican de no apta el agua para consumo humano en Fernán Caballero

La empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable en Fernán Caballero, EMASER, ha comunicado a los vecinos de la localidad que debido a las intensas lluvias de los últimos días se producen episodios puntuales de color y turbidez en el agua suministrada.

Según ha informado el Ayuntamiento de Fernán Caballero en redes sociales, debido a los arrastres no se consiguen alcanzar los valores paramétricos y color y turbidez establecidos en el RD 3/2023 por el que se establecer los criterios sanitarios para el agua de consumo humano en determinados momentos.

Por lo tanto, EMASER informa que el agua suministrada se califica como no apta para el consumo humano, no pudiéndose emplear para la bebida, comida y elaboración de alimentos.

Eso sí, la empresa señala que sí se puede usar el agua para otros usos que no supongan su ingestión, tales como lavado de ropa, ducharse o fregar platos hasta nuevo aviso.