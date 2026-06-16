El Ayuntamiento de Ciudad Real culmina la compra de los terrenos del Polígono Oretania

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha culminado el proceso de adquisición de los terrenos del Polígono Industrial Oretania tras completar el pago de 5.274.390 euros a SEPES, actualmente integrada en la entidad pública empresarial Casa 47.

El pasado jueves, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, formalizó ante notario la firma de la operación, procediéndose al abono total de la cantidad acordada.

El alcalde ha recordado que la ministra de Vivienda anunció que los ingresos obtenidos por esta operación serían reinvertidos en actuaciones de vivienda asequible en Ciudad Real. En este sentido, Cañizares ha querido precisar que la cantidad finalmente abonada por el Ayuntamiento asciende a 5.274.390 euros.

“Esperamos que el compromiso adquirido por el Ministerio se materialice y que los más de 5,2 millones de euros obtenidos por esta operación reviertan íntegramente en Ciudad Real, contribuyendo a resolver necesidades reales de vivienda que existen actualmente en nuestra ciudad”, ha señalado el alcalde.

Francisco Cañizares ha planteado como una de las principales prioridades la resolución de la situación de los terrenos del antiguo Hospital de Alarcos, en el entorno de Pío XII, una actuación pendiente desde hace años y cuya competencia corresponde al Estado al tratarse de terrenos pertenecientes a la Tesorería General de la Seguridad Social, y su actual cesión parcial a la JCCM.

“El Gobierno de España tiene una oportunidad para desbloquear definitivamente esta situación. Esos recursos pueden servir para impulsar un proyecto de vivienda asequible destinado fundamentalmente a jóvenes de Ciudad Real, al tiempo que se garantiza que el barrio continúe contando con un centro de salud moderno y adaptado a las necesidades actuales de los vecinos”, ha afirmado.

El alcalde ha reiterado la disposición del Ayuntamiento de Ciudad Real para colaborar en cuantas actuaciones urbanísticas sean necesarias para facilitar este proyecto. “Desde el Ayuntamiento ofreceremos toda la colaboración necesaria en las modificaciones urbanísticas que pudieran precisarse para hacer viable la construcción de viviendas asequibles en estos terrenos. Queremos que los jóvenes de Ciudad Real encuentren oportunidades para desarrollar su proyecto de vida en su ciudad”, ha añadido.

Cañizares ha insistido en que la solución para los terrenos del antiguo Hospital de Alarcos depende de la voluntad del Gobierno central y ha confiado en que el compromiso de reinversión anunciado por el Ministerio se traduzca en actuaciones concretas que beneficien directamente a los ciudadanos de Ciudad Real.