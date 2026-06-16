Antonio Martín Ciscar, Pandorgo 2026: "Quiero devolver a Ciudad Real lo que el pueblo me ha dado a mí y a mi familia"

Orgullo, ilusión y responsabilidad. Así asume Antonio Martín Ciscar su candidatura a Pandorgo 2026 y cuyo nombramiento se hará oficial en el acto del día de la Pandorga, el 31 de julio.

Un acto que será muy emotivo porque se da la circunstancia de que su padre, Antonio Martín Pérez, ya fue pandorgo en 2001. Es decir, hace 25 años, por lo que ambos compartirán escenario el 31 de julio, ya que junto con el nombramiento del nuevo pandorgo también se unirá un reconocimiento que su padre recibirá ese día con motivo precisamente del 25 aniversario.

Antonio Martín Ciscar, conocido empresario de Ciudad Real que nació en 1972, casado y con tres hijos, ha dicho en Onda Cero que su padre le recomendó que escuche a la gente y que sea cercano.

Desde pequeño vive con intensidad las tradiciones populares y asegura que si la Pandorga es finalmente reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional supondría poner aún más a Ciudad Real en el mapa y cree que sería bueno para toda la capital.

De cara a su nombramiento oficial como pandorgo el 31 de julio, Antonio Martín Ciscar va a enviar este mensaje: “quiero devolver a Ciudad Real lo que el pueblo me ha dado a mí y a mi familia”.