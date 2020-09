Alsina, Otero, Lucas, Cantizano... desembarcan en la DO La Mancha para celebrar "La Fiesta de la Vendimia" de Onda Cero

A partir de esta semana, concretamente a partir del miércoles 30 de septiembre y hasta el 10 de octubre, Onda Cero se volcará con la vendimia. Destacar que el programa “Más de Uno” de Carlos Alsina se emitirá el miércoles desde las instalaciones de la bodega BACO de Alcázar de San Juan.

El viernes 2 de octubre le tocará el turno a “La Brújula” con Juan Ramón Lucas, que se realizará en la sede del Consejo Regulador de la DO La Mancha, también en Alcázar de San Juan. En el Ayuntamiento de esta localidad se emitirá “Por fin no es lunes” de Jaime Cantizano el sábado 3 de octubre. Al día siguiente, el domingo 4 de octubre, “Especial Gente Viajera”.

El martes 6 de octubre “Julia en la Onda”, con Julia Otero, vendrá a Ciudad Real y realizará el programa en directo desde la Diputación Provincial. Y el viernes 9 de octubre se grabará el programa “Onda Agraria” en la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, y será emitido al día siguiente.

Todos los programas se realizarán sin público para cumplir con las medidas sanitarias contra la Covid-19.

El gerente de la DO La Mancha, Ángel Ortega, ha manifestado en Onda Cero que el objetivo es que el vino que se elabora en esta demarcación tenga la mayor repercusión posible y reconoce que se quería repetir esta experiencia debido al éxito que tuvo “La Fiesta de la Vendimia” el año pasado.

Ortega dice que el sector vitivinícola atraviesa un momento delicado por culpa de la pandemia y no van a tener el mejor año, sin embargo no va a suponer una debacle en la DO La Mancha.

El sector no puede dejar de mirar al mercado internacional, que es donde se dirige una buena parte de la producción del vino, ya que el consumo interno sigue siendo bajo.

Por eso, Ángel Ortega espera que en los próximos meses haya un repunte en la venta exterior de vino de la DO La Mancha, sobre todo en los mercados asiáticos.

Ortega asegura que la campaña de la vendimia se está desarrollando con normalidad, sin incidencias destacadas. Se espera obtener una producción de uva por encima de la media y del año pasado, y el fruto refleja un buen estado sanitario.