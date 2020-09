El alcalde de Bolaños lamenta que el presidente regional "no le haya llamado"

El alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde, ha lamentado este martes, en un artículo de opinión, que el presidente de la Junta de Comunidades no le haya llamado para interesarse por la situación del único municipio de la región que está actualmente confinado.

Valverde se ha quejado de que, transcurridos 21 días desde que Sanidad, a través de la delegación provincial de Ciudad Real, tomase medidas extraordinarias para combatir la extensión de contagios del COVID en Bolaños de Calatrava y doce días desde que adoptara la medida "más radical", la de confinarles, no haya recibido, como representante de los bolañegos, "el más mínimo gesto de afecto, apoyo o empatía por parte del presidente regional".





El alcalde de Bolaños de Calatrava ha asegurado que tampoco ha recibido ninguna llamada del consejero de Sanidad, ni tampoco del director general de Salud Pública, la delegada del Gobierno Regional en la provincia de Ciudad Real, la subdelegada del Gobierno de España en Ciudad Real ni del delegado del Gobierno de España en Castilla-LaMancha, "mostrando el más mínimo interés por preguntarnos".





"Lo lamento profundamente, pero es la realidad y como tal he de contarla", ha señalado Valverde, quien ha atribuido esta situación a que "este pueblo no está gobernado por el PSOE, sé que tienen muchos deseos de que alguna vez sea así y esto se traduce en que no encontramos la receptividad a nuestras necesidades, más allá de esta situación, como nos gustaría y necesita nuestro pueblo", lo que hace que "nuestras demandas sean continuamente olvidadas o aplazadas".





El alcalde ha aprovechado este artículo de opinión para poner de relieve también los problemas que muchos bolañegos están teniendo para poder ser atendidos en centros médicos, en el hospital de Ciudad Real y en centros educativos, "negándose la presencia a alumnos bolañegos, que no tienen ningún contagio, en atenciones administrativas, con la negación de renovaciones de permisos oficiales por ser de Bolaños", ha criticado Valverde.





En definitiva, "un estigma injusto a personas que pueden estar más sanas que incluso aquellos que niegan estos derechos", ha enfatizado.





El regidor de Bolaños ha significado que, por el contrario, ha recibido el apoyo de muchas personas, de muchos cargos públicos, fundamentalmente alcaldes, de un signo y otro, del presidente regional y provincial de su partido, el PP, así como de otros muchos cargos públicos y políticos de su formación política.