Agosto deja 311 parados más en Ciudad Real y solo agricultura aguanta el descenso del desempleo

Ciudad Real no ha sido ajena a lo que ha sucedido en Castilla-La Mancha y también en España. La provincia registró un incremento del paro en agosto con 311 desempleados más, lo que significa un aumento del uno por ciento respecto al mes anterior, según los datos que ha publicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En total, en la provincia hay 30.726 parados.

Salvo agricultura, donde el paro bajó en 71 personas debido sobre todo a la campaña de la vendimia, en el resto de sectores subió el número de desempleados. Sobre todo en servicios, con 165 más, y construcción en 104.

También hubo 80 más en el colectivo de sin empleo anterior y 33 parados más en industria.

En cuanto a la contratación, Ciudad Real registró casi 11.000 contratos en agosto, son unos 3.000 menos respecto al mes anterior, de los que menos de la mitad, 4.500, fueron indefinidos.

Por último, cerca de 20.000 parados de la provincia son beneficiarios de prestaciones por desempleo, lo que supone un gasto de más de 20 millones de euros y con una cuantía media de prestación contributiva de 962 euros al mes.