Los abonos del bus de Ciudad Real costarán un 50% menos y serán gratuitos para alumnos de Infantil y Primaria

Explicaba el concejal de Hacienda que “el remanente se ha aplicado para temas interesantes para la ciudad como son la rehabilitación de la Plaza de Toros, adquisición del Convento de las Terreras, el III Fondo de reactivación económica para autónomos y empresas, adquisición de suelo industrial, asistencia técnica de varios servicios para aumentar la eficacia de los proyectos, equipamiento de vehículos para la policía local o medio ambiente, el arreglo de los caminos del Vicario, o la rehabilitación de la avenida de los Descubrimientos, entre otras muchas cosas”. Ha sido aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, Unidas Podemos y Vox.

Modificación de las tasas de atracciones y autobús

Seguidamente, se ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal A-12 reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público local e industrial, callejeros y ambulantes para el ejercicio 2023. Se trata de suprimir la tarifa siete para que no exista duplicidad de pago para los feriantes. Ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos, y Vox, la abstención del Partido Popular, y ha contado con el voto contrario de Unidas Podemos.

Se ha aprobado por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal A-21, reguladora de la tasa por la prestación del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de viajeros para el ejercicio 2023, con el objetivo de aplicar un descuento del 50 por ciento en todos los abonos a partir del 1 de enero de 2023, que asumirá íntegramente el Ayuntamiento en el caso de que el ejecutivo central no prorrogara el descuento que entró en vigor el 1 de septiembre de 2022. Además, los escolares de Infantil y Primaria tendrán gratuidad en el servicio y se favorecerá la difusión para este colectivo con el objetivo de incrementar la movilidad sostenible.

También se han aprobado modificaciones de crédito, en concreto la número 2/3-2022 por suplemento de crédito en el presupuesto del IMPEFE, por 18.500 euros para pago de energía y combustibles, con los votos a favor del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos, y de Unidas Podemos; abstención del Partido Popular y Vox. También han salido adelante las modificaciones números 3/12-2022 y 3/13-2022, por concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito.

La aprobación de la modificación de la UE-Plaza permitirá la revitalización de los solares abandonados de la Plaza Mayor y de la zona de influencia

El pleno ordinario ha aprobado las bases para el programa de actuación urbanizadora y selección de agente urbanizador de la unidad de ejecución del P.G.O.U. denominada UE-Plaza, la tramitación de las bases de programación de la unidad del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Real (UE -CCAM2) y la modificación puntual número 16 de dicho P.G.O.U. modificación de la UE-Plaza, con el objetivo de revitalizar el centro de la ciudad y su área de influencia, ya que antes no se podía hacer, al estar calificado en el P.G.O.U como suelo urbano no consolidado, y era imposible regenerar los edificios antiguos del centro. Explicaba la concejala de Urbanismo, Raquel Torralbo, que “es un día histórico, porque la Plaza Mayor va a ser otra. Se trata de desactivar la unidad de actuación que estaba en vigor y que era imposible llevarla a cabo, y se ha conseguido con valentía, con una intervención necesaria”. Ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos, y Vox, y la abstención del Partido Popular y Unidas Podemos.

Moción de personas con acondroplasia

Ha sido aprobada una transaccional respecto a la moción presentada por Unidas Podemos que proponía la no contratación de espectáculos cómicos o cómicos-taurinos en los que participen personas con enanismo y en los que se haga mofa de esa condición, así como que el Ayuntamiento se comprometiese a trabajar por la integración social y la laboral de las personas que sufren acondroplasia. Comentaba Nieves Peinado que “estas mociones dignifican al político”. El concejal de Cultura, Nacho Sánchez, ha dicho que “la libertad de expresión y de creación no se ve mermada por esta moción”, pero sugería una transaccional en la que se incluía que el Ayuntamiento se “compromete a no contratar espectáculos que denigren o humillen a personas con enanismo”.

Desde el Partido Popular se ha dicho que “la normativa internacional dice que las personas con acondroplasia pueden ejercitar actividades de índole taurino, pero no pueden constituir que el centro sea la mofa. Los derechos fundamentales y los humanos son de carácter irrenunciable”. Añadía, Enrique Belda, que “nos solidarizamos con las personas que han vivido de esto, aunque estaban dañando su propia dignidad”. Mariana Boadella, del grupo municipal Ciudadanos, ha dicho que “con esta moción se trata de unir dos debates, por una parte, el de la integración laboral de las personas con acondroplasia, con la que estamos totalmente de acuerdo y, por otra parte, se quiere poner un marco a la libertad artística en la que los políticos no deberíamos entrar, siempre dentro del marco legal, porque puede tener un fin muy peligroso”.

Desde el grupo municipal Vox se manifestaba “garantizar el libre ejercicio profesional de los toreros cómicos y poder elegir de una manera libre su profesión, en el marco jurídico establecido en la Constitución Española”. Finalmente, ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, Partido Popular, Unidas Podemos, abstención de Ciudadanos y voto en contra de Vox.

Moción sobre la implantación de agentes cívicos nocturnos

Tampoco ha salido adelante la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en la que se pedía la contratación de 12 agentes cívicos nocturnos, en un programa piloto de vigilancia nocturna, la elaboración de un plan de intervención con un mapa de itinerarios de acompañamiento en la ciudad y dotar a este proyecto de una partida presupuestaria de 165.000 euros. Comentaba Marian Mur, en nombre del Partido Popular, que “se trata de una moción constructiva, detectar la necesidad y cubrirla para que las calles tengan seguridad que complementarían la labor de la Policía. Existe un aumento de la criminalidad en Ciudad Real. Los ciudadanos quieren tener una ciudad segura donde puedan pasear, porque este invierno las calles van a estar más oscuras”.

Explicaba el concejal de Seguridad Ciudadana, David Serrano, que “es un moción compleja porque se trata de crear una figura que no existe, no cabe en nuestro ordenamiento, la de los agentes cívicos, porque lo más parecido son los vigilantes municipales que estaría reservado a las localidades donde no hay Policía Local. Tenemos que dar una garantía de seguridad general, y nosotros apostamos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, una Policía Nacional en la que confiamos plenamente, una Policía Local, con 120 agentes, a los que agradecemos su trabajo y dedicación y en la labor de Protección Civil”.

Desde Unidas Podemos comparten que “la luz puede ser un condicionante de seguridad, pero la institución pública tiene que reforzar esos puntos, porque no puede estar supeditada a que los escaparates de las tiendas estén o no encendidas”. Añadía Nieves Peinado que “no consideramos que la solución sea contratar agentes cívicos nocturnos, elegiríamos otro modo”. Para Vox “la situación de Ciudad Real no es comparable con la situación de inseguridad de otras ciudades, por lo que debería hacerse es ampliar la Policía Local”.

Ha contado únicamente con el voto favorable del Partido Popular y los votos en contra del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox.

Moción sobre medidas de promoción económica

Igualmente, ha sido rechazada la moción del Grupo Municipal del Partido Popular que proponía medidas de promoción económica y empresarial mediante la bajada de algunos impuestos y tasas, en concreto las licencias de apertura de establecimientos, la tasa por los servicios de los mercados municipales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Explicaba su portavoz Francisco Cañizares que son medidas para “afrontar este momento de dificultad que tienen que afrontar muchísimos empresarios”.

Nicolás Clavero, concejal de Economía y Hacienda, comentaba que “es una moción que no propone nada, es un ruego para que el equipo de gobierno traiga propuestas y eso ya lo estamos haciendo, como la reducción del autobús al 50 por ciento en 2023 o la progresiva reducción del IBI en los últimos años”. Desde Unidas Podemos se han mostrado partidarias para “abrir el debate de la modificación de las ordenanzas, igual que se hizo en la anterior legislatura para tener unos impuestos más justos y progresivos”.

Ha contado con los votos en contra del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos, y el apoyo del Partido Popular y Vox, y la abstención de Unidas Podemos.

Moción Plan de Empleo Local

El pleno ordinario de septiembre no ha aprobado la propuesta del Grupo Municipal Popular para la puesta en funcionamiento de un plan de empleo y formación local, dotándolo de una partida presupuestaria de 300.000 euros, en colaboración con las entidades integrantes del Pacto de Empleo de Ciudad Real. Explicaba Francisco Cañizares que “esta moción favorecería el tejido productivo de la ciudad, porque hay sectores donde hace falta mano de obra y favorecer la empleabilidad de la gente”.

Desde el equipo de gobierno, Pedro Maroto, comentaba que “ya teníamos planteado este tipo de plan de empleo con propuestas específicas que se han hablado en el Pacto Local, así como también creemos en ese tipo de formación, pero deberíamos sentarnos a hablar para establecer una cantidad”. Desde Unidas Podemos han mostrado su desacuerdo con el grueso de la propuesta del Partido Popular, porque esta moción sigue el Plan Núñez.

La moción sobre un Plan de empleo local ha tenido los votos a favor del Partido Popular, Vox y los votos negativos del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos, y Unidas Podemos

Moción sobre acompañamiento de mayores

Se cerraba el pleno con el rechazo de la moción del Grupo Municipal Popular que proponía, en el plazo de tres meses, se aprobara un programa de intervención comunitaria para la prevención y la atención no deseada de las personas mayores que llegue a todos los barrios de Ciudad Real. Comenzaba Aurora Galisteo recordando que ya se aprobó una moción similar y “que han transcurrido 20 meses sin que el equipo de gobierno haya cumplido ninguno de esos acuerdos, como crear un Plan de Detección de Personas Mayores que vivan solas en el municipio. Hay una falta de dirección política, mucho dinero y falta de sensibilidad. Nada se ha hecho y todo son futuribles”.

Por parte del equipo de gobierno, Matilde Hinojosa, comentaba que “el grupo Popular trae una nueva consigna, que está lejos de la verdad, que es afirmar que el equipo de gobierno no lleva a cabo las mociones que se aprueban. Tendrán que esperar a que acabe el mandato para poder afirmar eso, porque hay cosas que ya se han hecho, otras se están haciendo y otras ser van a hacer. Deberían decir que la moción no está terminada. Votaremos en contra porque ya nos hemos comprometido con la moción anterior y están desprestigiando el órgano de representación de la ciudad dudando de que se lleven a cabo las mociones aprobadas”.

Desde Unidas Podemos se replicaba que “creemos lo que dice la concejala de Acción Social, ya que no ha terminado el mandato, pero los canales de comunicación no funcionan para saber qué pasa con las propuestas que se aprueban en el pleno, porque es descorazonador”. La moción no ha prosperado con los votos en contra del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos, (el voto de calidad de la presidencia) y los votos favorables del Partido Popular, Unidas Podemos y de Vox.