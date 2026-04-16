Rodríguez anuncia en Pozuelo de Calatrava que llevará el martes a Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que presentará el próximo martes, 21 de abril, el nuevo Plan Estatal de Vivienda al Consejo de Ministros, que triplicará su inversión hasta llegar a un presupuesto de 7.000 millones de euros.

Así lo ha indicado la ministra durante su intervención en la jornada 'Habitar el mundo rural' organizado por el diario La Tribuna de Ciudad Real en Pozuelo de Calatrava, donde ha añadido que el plan blinda que "ni un solo euro" vaya a viviendas públicas o protegidas que en el futuro se vayan a privatizar.

Del mismo modo, la titular de Vivienda y Agenda Urbana ha afirmado, entre otras cuestiones, este nuevo plan incorporará la ruralidad "de forma natural", incidirá en la rehabilitación de viviendas y recuperará la accesibilidad.

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