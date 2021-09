Por primera vez en la región llega a Herencia "Somnia"

En unas semanas el gran espectáculo del circo Somnia llega a Herencia. Una mezcla entre extravagancia y diversión, acercando al espectador una historia de una manera jamás contada con seres fantásticos que te trasladarán al maravilloso mundo de la magia.

Una impecable puesta en escena, rica en colores e impactante visualmente, dentro de una atmósfera creada para la ocasión, con hadas, duendes y faunos que con sus acrobacias y danzas serán los encargados de poner el alma y la magia en Somnia, la nueva producción de Stellar Circus S.L.

Un escenario único, por primera vez en Castilla-La Mancha, en una carpa con capacidad para 700 personas, en el que las instalaciones se convierten en un auténtico paisaje natural, plagado de estrellas, un cuento mágico, árboles y en la pista del circo, se desarrolla una mágica historia contada por un joven mago que lleva soñando desde niño en convertirse en el mejor mago del mundo y lo que no sabe, es que ese sueño un día sin esperarlo, se hace realidad.

El Circo Stellar llega a Herencia para que disfrutes junto a toda la familia, para que rías a carcajadas y crees recuerdos inolvidables. Este circo con su dilatada experiencia y grandes artistas que lo componen trae un espectáculo que te dejará sin duda maravillado. Serán tres funciones, viernes 8 de octubre a las 21 horas, sábado 9 a las 21 horas y domingo 10 a las 20 horas en las inmediaciones del recinto ferial.

Visitar un circo no solo es divertido, si no también trae diversos beneficios para quienes lo visitan, sobre todo para los pequeños de la casa, no lo pienses más, vive una experiencia diferente en la localidad. Las entradas estarán a la venta a partir de este viernes 10 de septiembre en globalentradas.com y de forma física en el Ayuntamiento de Herencia.

En palabras de la concejala de Juventud Mª José Sanchez-Rey, es sin duda mucha satisfacción la que supone para este Ayuntamiento contar con este maravilloso espectáculo siendo pioneros no solo en la provincia, sino en toda la región, apostando una vez más por la cultura y el espectáculo de forma segura, en el que pueden participar todos los miembros de la familia y pasar una tarde llena de magia, diversión y fantasía.