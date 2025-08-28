Alcázar de San Juan alcanza su máximo histórico de población con casi 33.000 empadronados

Rosa Melchor ha confirmado que actualmente Alcázar de San Juan cuenta con un total de 32.902 personas empadronadas. Una cifra nunca antes vista en la localidad en las que, además, muchas de ellas vienen de otras zonas de la región: “De esos casi 33.000 habitantes que ahora mismo tiene Alcázar, solo el 60% son nacidos en Alcázar. El resto han nacido en otro municipio de la provincia, en otro municipio de la región, en otras regiones de nuestro país…”. Destaca también que algo más de 2.000 proceden de fuera de España.

Unos datos de los que presume la regidora del municipio, y que vienen ligados al gran balance que ha hecho de Alcázar de San Juan en el último año natural, donde asegura que cada día ha habido noticias nuevas, siendo la mayoría de ellas muy positivas.