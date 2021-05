Dulce Serrano, ayuda a hablar de sexualidad con hijos e hijas

Dentro del Programa de Apoyo a Padres y Madres, organizado por el área de Educación del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, con la colaboración de los centros educativos y las AMPA de la localidad, el pasado martes tuvo lugar, en la Casa de Medrano, una charla coloquio sobre “Educación sexual y adolescencia” a cargo de Dulce Serrano, educadora social con gran experiencia en orientación y mediación tanto con adolescentes como con las familias. Una charla que estuvo enmarcada dentro del programa de las II Jornada de Convivencia Intercentros, que bajo el tema de la diversidad sexual se desarrolló la pasada semana en la localidad con los chicos y chicas de 6º de primaria y 1º de ESO.

En la presentación, la técnica de educación Municipal, María José Fernández, afirmó echar en falta la asistencia y participación, en este tipo de charlas, de los padres, pues mayoritariamente son las madres las que asisten, “porque la educación de los hijos no solo depende de la madres sino también de los padres”.

La concejalía viene organizando estás charlas de formación desde hace unos años, en ellas se ha abordado la comunicación con los hijos e hijas, las emociones, las adiciones, el bullying y en general temas que en algunos casos parecen lejanos pero que son parte, en muchos casos, de su día a día.

Desde la Concejalía de Educación se destaca la importancia de formar a los padres, madres y familiares que están implicados en la educación, para saber aconsejarles y resolver esas dudas que son comunes en el camino hacia la madurez tanto física como mental.

“Solemos ir aplazando las charlas sobre temas sexuales pero no debemos hacerlo, pues la sexualidad de nuestros hijos llega, queramos o no”, indico Serrano, una información que si no se la facilitamos la van a buscar “porque la necesitan”, puede que sea en una amiga, una hermana o hermano mayor de una amiga, o a través de Internet, donde se ofrece una visión irreal y, en la mayoría de los casos, machista sobre las relaciones sexuales, por lo que subrayó: “Los temas sexuales hay que tratarlos en casa”.

Los jóvenes de hoy en día tienen mucha información en Internet, pero no es fiable, por ello es muy importante orientarles y guiarles, porque “hablar de sexualidad no es empujarles al sexo, sino aportarles información”.

Para un padre o una madre, subrayaba Serrano, es muy complicado aconsejar sobre métodos anticonceptivos, verdaderamente efectivos, u orientarles en una sexualidad segura, puesto que realmente, en la mayoría de los casos, lo que les gustaría decir es que no tuvieran relaciones sexuales, pero van a llegar “sí o sí”, y cada vez antes, por lo que hay que “hacer de tripas corazón” y decir aquello que los hijos necesitan saber y no lo que a los padres y madres les gustaría decir; además de trabajar la confianza, aportándoles la seguridad para cuando tengan un problema verdaderamente importante “que sepan que estaremos ahí para ayudarles y no para juzgarles”.