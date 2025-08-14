Feria y Fiestas Municipales

Alcázar de San Juan revela su cartel musical para la Feria y Fiestas 2025 con artistas de renombre

Daniel López

Se ha presentado de manera completa el programa de conciertos de la Feria y Fiestas 2025 de Alcázar de San Juan, que abre el día 2 de septiembre con el concierto de Dani Fernández y que cierra el 6 de septiembre con el festival ‘Pirata la Mancha’.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Dani Fernández inaugura las actuaciones musicales los días 2 y 3 de septiembre con dos conciertos que comenzarán a las 21:30. A partir de ahí, el día 4 van a tener lugar una serie de espectáculos que van a estar encabezados por 3 artistas de renombre: Las Ketchup, David Civera y King África.

Asimismo, el viernes 5 también habrá actuaciones musicales, así como anuncia el concejal de Festejos, Javier Castellanos: “El día 5 en la Plaza Joven tendremos una orquesta llamada “Seven Crashers”, que hacen versiones de música pop rock”. Todos estos conciertos mencionados, con espectáculos posteriores de DJs y de cantantes de música urbana.

Finalmente, cierra este cartel musical el festival de rock-punk ‘Pirata la Mancha’ del día 6, que contará con hasta 8 grupos diferentes, donde destacan Lendakaris Muertos, El Último Ke Zierre o Porretas.

