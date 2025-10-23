Los vecinos de núcleos rurales podrán sacarse el DNI o Pasaporte en sus pueblos

El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa; y el comisario jefe provincial de la Comisaria de Albacete, Antonio Bueno, presentaron en Tarazona de la Mancha, acompañados por su alcalde, Miguel Zamora, dos Vehículos Integrales de Expedición de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional, un proyecto que busca mejorar la accesibilidad y eficiencia en la renovación de documentos de identidad en los municipios de la provincia.

"Se trata de ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de realizar el DNI y el pasaporte en sus propias localidades, especialmente en municipios alejados de la capital y de pequeño tamaño, a través de estos vehículos de la Policía Nacional especialmente habilitados para esta tramitación, que irá recorriendo diferentes pueblos y comarcas", explicó el subdelegado, quien añadió: “especialmente va a servir de gran ayuda para aquellas personas mayores, con discapacidad o con dificultades de transporte que tengan que desplazarse a las comisarías de Albacete capital o de Hellín y les suponga un obstáculo”, declaró.

Expedición de documentos en 10 minutos

El VIDOC, equipado con tecnología de última generación desarrollada en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, permitirá la expedición de documentos en apenas diez minutos y realizará la tramitación y entrega en una única visita. Además, incluirá la actualización de certificados digitales del DNI electrónico.

Hasta la fecha, la expedición de este tipo de documentos en los municipios de la provincia de Albacete que no contaban con comisarías de Policía Nacional eran asistidos por Unidades Móviles de Documentación que se desplazaban una primera vez a esos pueblos para obtener los datos e impresiones dactilares los ciudadanos, para nuevamente desplazarse una segunda vez y hacer entrega de cada documentos a su titular.

Este servicio se enmarca dentro del Plan de Identidad Digital de la Dirección General de la Policía para mejorar la eficacia, eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y a las empresas. Por su parte, el comisario jefe provincial añadió “que los vehículos, que se ubicarán en el lugar público que cada ayuntamiento determine, cuentan con acceso adaptado para personas con cualquier tipo de discapacidad; disponen de un dispositivo con el que actualizar los certificados digitales de los documentos y permiten tanto el pago en efectivo como mediante tarjeta de crédito, facilitando y agilizando así los trámites a los usuarios”.

Puntos de Actualización de Documentación y aplicaciones digitales

Junto con la reciente aplicación digital o app MiDNI, estas dos nuevas unidades complementarán a los Puntos de Actualización de Documentación (PAD) existentes en las localidades albaceteñas de La Roda, Villarobledo, Caudete, Casas Ibáñez y en las Comisarías de Policía Nacional, tanto en Albacete como en Hellín.

Estos Puntos de Actualización de Documentación acercan la administración a los entornos rurales y permiten que el ciudadano pueda realizar de forma rápida y sencilla, y sin cita previa, gestiones relacionadas con el DNI electrónico, como los cambios o consultas del PIN a través de huella dactilar, la renovación de los certificados digitales, validación de la autenticidad de documentos o el registro en la app MiDNI.

Una nueva aplicación digital que acredita nuestra identidad en las situaciones o trámites cotidianos como por ejemplo la recogida de un documento o paquetería, ejercer el derecho a voto o registrase en establecimientos hotelero, funciones que estarán operativa a partir del año 2026.