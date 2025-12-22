Los concursos presentados en los órganos judiciales aumentan especialmente en personas físicas no empresarios

El número total de concursos presentados en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha durante el tercer trimestre de 2025 experimentó un moderado incremento, concretamente del 27,6 con respecto a los registrados en el mismo periodo de 2024. Se recibieron 522 concursos entre julio y septiembre pasados por los Juzgados de lo Mercantil.

Es uno de los datos que recoge el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Este crecimiento se debe al incremento del 42,1 % mostrado en el periodo analizado por los concursos de personas naturales no empresarios, que sumaron 479.

En cuanto a los concursos presentados por personas naturales empresarios, un total de 13, supone un descenso del 35 %, respecto al mismo trimestre de 2024 y también descendieron respecto a las personas jurídicas. Se presentaron 30, un 42,3 por ciento menos interanual.

[[H3:Datos por especialidades]]

]]

Del total de concursos presentados en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre de 2025 (522), 91 fueron en la provincia de Albacete, 89 en la de Ciudad Real, 34 en Cuenca, 90 en Guadalajara y 218 en la provincia de Toledo.

En el tercer trimestre de 2025 se han presentado en los Juzgados de lo Social de Castilla-La Mancha 1.076 demandas por despido, un 11,7 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2024 mientras que el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social de la región, en total 860, ha sido un 15,7 por ciento menos a las presentadas en el tercer trimestre de 2024.

En lo que respecta a los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre de 2025 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la región fueron 4.359, lo que supone un descenso interanual del 57,5 por ciento.

Los procedimientos monitorios sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el tercer trimestre de 2025, en los juzgados de Castilla-La Mancha han ingresado 11 procedimientos de ocupación ilegal de viviendas