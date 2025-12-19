La solidaridad de la UCLM llega a Afanion

Una veintena de estudiantes de la asignatura “Creación de Empresas Innovadoras” de la Facultad de Económicas y Empresariales de Albacete han entregado a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha -AFANION- un cheque por valor de 600 euros, como resultado de realizar una actividad de creación de micronegocio, cuya recaudación se ha hecho entrega a la asociación.

Como ya es habitual, cada año el alumnado de la asignatura “Creación de Empresas Innovadoras” del campus de Albacete, impartida por el profesor Juan José Jiménez, ha realizado una actividad de micronegocios a favor de una asociación de la provincia. En esta edición, los estudiantes han recaudado un total de 600 euros que han destinado a la entidad benéfica AFANION.

La actividad ha consistido en la formación de grupos con una actividad productiva, en la que cada participante ha aportado un capital inicial de 10 euros y durante tres semanas han desarrollado el proyecto. El grupo ganador es el que consigue ser más rentable, como lo fue en esta ocasión, el formando por: Alicia Blázquez, María Jaime, Ángelo Toledo e Irene Vieta, quienes presentaron como micronegocio la venta de gargantillas en redes sociales. Las vencedoras del reto eligieron a AFANION para donar sus beneficios y también el capital inicial.

Desde AFANION, Isabel Molina y Rosa Ana Martínez, como vocales de la junta directiva de la entidad, agradecieron al alumnado esta iniciativa altruista que se comenzó a realizar en 2014 desde la asignatura y que cuenta con un alto grado de aceptación por parte del alumnado.