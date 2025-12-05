Consulta toda la programación de la Navidad Cultural de Albacete

Durante las próximas fechas se podrá disfrutar de la variada programación cultural que el Ayuntamiento ha organizado con motivo de la Navidad Cultural 2025/2026. El pasado año disfrutaron de ella cerca de 650.000 personas.

Se han programado más de 400 actividades de teatro, danza, cine, música, folklore y villancicos que tendrán lugar durante más de un mes en todos los barrios y pedanías de Albacete, también en diferentes espacios como el Teatro Circo, la Feria, el Museo de la Cuchillería, el Museo Municipal, la Filmoteca Municipal, el Depósito de la Fiesta del Árbol, el Jardín Botánico y la Catedral, así como en otras parroquias, barrios, calles y plazas del municipio para que la magia de la Navidad llegue a todos los rincones de Albacete.

El alcalde, Manuel Serrano, se ha referido a las principales actividades que tendrán lugar bajo el paraguas de la Navidad Cultural, como la programación que acogerá el Recinto Ferial, con una pista de hielo y la mejor gastronomía, junto a un videomapping ‘Feliz y loca Navidad’ en la Puerta de Hierros los días 2, 3 y 4 de enero, con cinco pases diarios a las 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00 horas, así como el videomapping que se proyectará en el interior de la Catedral los días 29 y 30 de diciembre con cinco pases diarios a las 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00 horas.

El alcalde ha puesto en valor las actuaciones benéficas y solidarias que tendrán lugar durante la Navidad para ayudar también en estas fechas a las personas más necesitadas y vulnerables, destacando el protagonismo que tendrá la Banda Sinfónica Municipal, junto a grandes citas como los conciertos de Manolo García o Miguel Ríos, sin olvidar la tan esperada visita de los carteros reales a todos los barrios como anticipo de la gran Cabalgata de Reyes.

Programación Navidad Cultural 2025/2026

A partir del 5 de diciembre, el Recinto Ferial abrirá su espacio temático ‘Navidad en la Feria’, con pista de patinaje sobre hielo y una oferta gastronómica a cargo de Carlos Maldonado, Royal y La Nueva Estrella, entre otros.

El miércoles 10 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Auditorio Municipal, tendrá lugar la’ Zambomba Flamenca Pureza’ de la compañía de Ana Alba.

El jueves 11 de diciembre, a las 18:30 horas, también en el Auditorio Municipal, disfrutaremos del espectáculo gratuito “Suenen guitarras y panderetas” de la Asociación Coros y Danzas El Trillo.

Elena Serrallé, concejala de Cultura, ha explicado que el viernes 12 de diciembre habrá diversas actividades. A las 17:30 horas, en la Plaza del Altozano, se celebrará ‘La Zambomba de Albacete’ del Aula de Flamenco de la Universidad Popular, y a las 19:00 horas, en el Museo Municipal, el recital de Letras Navideñas de la Asociación Literaria Quijote, con entradas solidarias destinadas a AMAC. A las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal, se celebrará el IV Festival Benéfico de Navidad de la Asociación de Manchegas y Manchegos de la Feria.

El sábado 13 de diciembre, a las 12:00 horas, en la Plaza del Altozano, junto a la Bicha de Balazote, actuará el Taller Coral Infantil y Juvenil de la Universidad Popular, mientras que esa misma tarde, a las 20:00 horas, en la Iglesia de Franciscanos, el Coro Universitario celebrará misa de villancicos y concierto a las 20:30 horas. A las 20:30 horas, pero en el Auditorio Municipal, tendrá lugar la obra teatral “Soledad y Piedad” de teatro Thales.

El domingo 14 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Auditorio Municipal, se ofrecerá ‘Pinceladas Sonoras’ de la Banda Sinfónica Municipal con entrada gratuita, y por la tarde, a las 18:30 horas, en la Plaza Jesús de Medinaceli, se disfrutará de una Zambomba Flamenca organizada por la Cofradía de la Macarena. A las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal, actuará el Grupo de Folklore Abuela Santa Ana con ‘Dame el Aguinaldo Estrella’.

El lunes 15 de diciembre, en el Teatro Circo, se celebrarán dos pases, a las 17:00 y 19:00 horas, de la Gala de Navidad para Mayores “Vivos y Salvajes Tour”, homenaje a los grandes de la canción popular flamenca interpretado por Sylvia Pantoja. También el día 15, a las 20:00 horas, en el Auditorio Municipal, se ofrecerá el Concierto de Piano antes de Navidad del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación a beneficio de la asociación Yo me pido vida.

El martes 16 de diciembre se podrá disfrutar de dos propuestas: Voces UP Especial Navidad del Aula de Canto Moderno de la UP, a las 19:15 horas, en la Plaza del Altozano; y del concierto Voces Blancas en Navidad, a las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal, a cargo del Conservatorio Profesional de Música Tomás de Torrejon y Velasco.

El miércoles 17 de diciembre habrá Música a Pie de Calle en Marqués de Molins, con un concierto de villancicos a las 12:00 horas a cargo del Grupo Coral Centro de Mayores Albacete II y a las 17:00 horas del grupo de cantantes a capella del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación. A las 20:15 horas, tendrá lugar el concierto navideño Big Band Christmas del mismo conservatorio en la Plaza del Altozano.

El jueves 18 de diciembre habrá más actuaciones de música a pie de calle con el grupo de saxofones del Conservatorio Profesional de Música Tomás de Torrejón y Velasco a las 17:00 horas, y el grupo de tubas del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación a las 19:15 horas, además del I Concurso de Villancicos Voces de Navidad entre las 17:00 y las 19:00 horas en la Plaza del Altozano. A continuación, a las 20:30 horas, en el Auditorio Municipal, presentaremos el espectáculo “Vitamina Navideña” de Gemenco.

Del 19 de diciembre al 6 de enero, el Parque de Los Jardinillos acogerá la instalación artística “Lucidum Natura”, abierta de 18:00 a 22:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre.

El viernes 19 de diciembre, a las 19:15 horas, en la Plaza del Altozano, se representarán escenas de la obra “Cuento de Navidad” por la Asociación Spirale, mientras que a las 19:30 horas, en las calles céntricas, tendrá lugar la Ronda de Aguilandos con los diferentes grupos de Folklore de la ciudad. A las 20:00 horas, en el Auditorio Municipal, se celebrará el concierto “Let it be this Christmas” de Lady Liverpool.

El sábado 20 de diciembre habrá múltiples actividades. En la Plaza del Altozano, se celebrará el concierto “Una noche de paz” en dos pases de 18:00 a 18:45 y de 19:00 a 19:45 horas a cargo del Coro de Iglesias Evangélicas. A las 19:30 horas, en la Iglesia de las Angustias y San Felipe Neri tendrá, se celebrará misa y un concierto de villancicos del Coro Universitario, y a las 20:00 horas, en el Auditorio Municipal, se podrá disfrutar de “Vivamos la Tradición en Navidad” de la A. C. DanzaManchegas Magisterio con entrada gratuita. Desde las 18:00 horas y hasta las 21:30 horas, en el Recinto Ferial y el Parque de Los Jardinillos, se podrá visitar la Casa de Papá Noel, y a las 19:00 horas se celebrará el pasacalle “Puppets Noel”.

El domingo 21 de diciembre se realizarán las tradicionales Rondas de Aguilandos por los barrios, entre las 12:00 y las 13:30 horas, con la participación de numerosas asociaciones culturales de folklore, seguidas por el IV Encuentro de Aguilanderos en la Plaza del Altozano, entre las 18:30 y las 19:45 horas. A las 12:00 y 12:30 horas, en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, se celebrará misa y concierto del Coro Universitario. Esa misma tarde, a las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal, se representará “Danza Amare” de Ismael Olivas.

El lunes 22 de diciembre, a las 12:30 horas, en las calles del centro, se celebrará el Pasacalles Navideño con la Unión Musical Ciudad de Albacete. Ese mismo día comienzan los espectáculos infantiles en la Biblioteca de la Antigua Comisaría con Mama Noel y a las 20:00 horas, en el Auditorio Municipal, se celebrará el concierto “Divina Navidad” del Orfeon de la Mancha. Por la noche, a las 21:45 horas, en la Plaza del Altozano, tendrá lugar el concierto de la banda de cornetas y tambores de Ntra. Señora Virgen de los Llanos.

El martes 23 de diciembre, a las 12:00 horas, se presentará el espectáculo infantil “Beto, una historia de Navidad” en la Biblioteca de la Antigua Comisaria, y a las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal, se interpretará el “Gloria de Vivaldi” de la Schoola Cantorum, Camerata Cervantes y Fundación Esteban Berlanga. También, a las 19:15 horas, en la Plaza del Altozano, el grupo de baile ‘A Contratiempo’ ofrecerá el espectáculo ‘Suenan las zambombas, suenan los panderos’.

El miércoles 24 de diciembre, a las 12:00 horas, continuarán las Rondas de Aguilandos en las calles peatonales, mercados y plazas céntricas. El jueves 25 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Auditorio Municipal tendrá lugar el Concierto Extraordinario de Navidad de la Banda Sinfónica Municipal con carácter benéfico.

El viernes 26 de diciembre se celebrarán las Rondas de Belenes de la A.C. Danzas Manchegas Magisterio, desde las 18:00 horas, en distintos templos de la ciudad. Ese mismo día, a las 21:00 horas, en el Auditorio Municipal, tendrá lugar la grabación del podcast en directo “Concepto Sentido”.

El sábado 27 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Palacio de Congresos, actuará Manolo García dentro de su gira “Drapaires Poligoneros”. También ese mismo día, a las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal se representará “Luna” de Electronic Music & Dance, un espectáculo de música electrónica y danza.

El domingo 28 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal, se representará “Malditos Tacones” con Luisa Martín y Olivia Molina. Este mismo día, también a las 19:00 horas, la Cía. Todo Zancos recorrerá las calles peatonales del centro de la ciudad con ‘Cercles’.

El lunes 29 de diciembre, a las 12:00 horas, en la Biblioteca de la Comisaria, actuará Pilar y Pili Piloncha, y a las 18:30 horas, en el Teatro Circo, se representará el espectáculo de circo contemporáneo “Todo lo posible” de la Cía. de Circo Nueveuno.

El martes 30 de diciembre se podrá disfrutar del musical infantil “Peter and Pan” a las 18:30 horas en el Teatro Circ,o de Producción Escalante/La Mar Producciones. A partir de las 18:15 horas, comenzarán las Precampanadas en la Plaza del Altozano con actuaciones de Nova 16, Chuchugums, Vuelo Fidji, reparto de cotillón y el acto central a las 21:00 horas, seguido del concierto de Otra Movida.

El miércoles 31 de diciembre, a las 12:00 horas, continuará la Ronda de Aguinaldos en las calles céntricas y la tradicional carrera popular ‘San Silvestre’.

Enero 2026

El viernes 2 de enero, a las 18:30 horas, en el Teatro Circo, se representará “Blancanieves, el musical” de Candileja Producciones Teatrales. También ese día comenzará el recorrido de los Carteros Reales por los barrios de Albacete en horario de mañana y tarde.

El sábado 3 de enero, a las 21:00 horas, en el Teatro Circo, será el concierto de Miguel Ríos “El Último Vals” y continuará el recorrido de los Carteros Reales.

El domingo 4 de enero, a las 18:00 horas, será el Concierto de Año Nuevo en el Órgano de la Catedral y a las 18:30 horas, en el Auditorio Municipal, tendrá lugar el espectáculo de magia teatral “Dreaming Bubbles” de Ceus Tomas Producciones. Los Carteros Reales completarán ese día su ruta por los barrios.

El lunes 5 de enero la ciudad vivirá el Pasacalles Real, entre las 11:00 y las 12:00 horas, en las calles peatonales, seguido de la recepción de cartas en la Plaza del Altozano hasta las 13:30 horas, con la llegada del príncipe Al-Sitba y la princesa Adila. Por la tarde, a las 16:00 horas, en la Plaza de Toros, se celebrará el espectáculo infantil “Imagilusión”, seguido a las 16:45 horas por la Banda Real y la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos. A las 18:00 horas comenzará la Cabalgata de Reyes desde el Asilo de San Antón finalizando en el Ayuntamiento, desde cuyo balcón los Reyes Magos saludarán a la ciudad.

Otros espacios

Además, habrá programación de cine familiar de la Filmoteca Municipal con títulos infantiles como Looney Tunes, El día que la Tierra explotó, Cómo entrenar a tu dragón 2025, Los tipos malos 2, Sonic 3, y Ponyo en el acantilado, entre otras, junto a películas para adultos con Tiburón en su 50 aniversario, Frankenstein de Guillermo del Toro, Testigo Silencioso y Jungla de Cristal.

Elena Serrallé ha señalado que las pedanías disfrutarán de teatro, magia y música con espectáculos como El Lazarillo de Antonio Campos, Un mago en el taller de Santa de Alex de las Heras o Navidad en la voz de Sergio Albir.

Asimismo, en el Museo Municipal se podrá visitar la exposición de fotografías de La Tribuna del 18 de diciembre al 12 de enero, así como la muestra de belenes de Juan Ramírez de Lucas, del 11 de diciembre al 8 de enero. Además, vuelve el concurso “Belenes en Casa”.

El Centro de Interpretación del Agua ofrecerá talleres navideños los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero en horario de tarde, así como visitas navideñas del 23 al 31 de diciembre y del 2 al 7 de enero.

El Museo de la Cuchillería contará con actividades comprendidas entre los días 11, 17, 18, 19, 23, 26 y 30 de diciembre y 2 de enero cuyo contenido daremos a conocer más adelante.

En el Jardín Botánico, se podrá disfrutar de visitas guiadas los días 18 y 29 de diciembre y de dos turnos para hacer tu propio árbol navideño los días 9 y 11 de diciembre con inscripción gratuita.

El Mercado de Navidad y la Muestra de Artesanía en Navidad también tendrán su propio espacio en la Plaza del Altozano y la Plaza de la Constitución, respectivamente, desde el día 18 de diciembre hasta el 5 de enero (con la excepción del primero que abrirá también el día 6 de enero).