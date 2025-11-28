Cuándo se encienden las luces de Navidad en Albacete 2025

La iluminación navideña de la ciudad de Albacete tomará protagonismo a partir de este fin de semana con novedades.

Horario del encendido de luces

La Navidad se encenderá en Albacete este sábado, 29 de noviembre, a partir de las 19:00 horas en la Plaza del Altozano.

La Banda Sinfónica Municipal, junto al coro del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete, interpretará varias piezas navideñas como Jingle Bell Rock, Oh Blanca Navidad y un Popurrí de villancicos populares.

Será a las 20:00 horas, cuando llegue el momento mágico de apretar el botón para que se enciendan todas las luces. Este año, los encargados de ello serán Luna, Gema, Antonio y Andrea de la Asociación Un@Más, manteniendo así la bonita tradición de años anteriores, cuando lo hicieron usuarios de Asprona y de Afanion, y contribuyendo a que sea una Navidad más inclusiva.

En qué calles de Albacete hay luces de Navidad

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha explicado que este año podremos disfrutar de un espectáculo inmersivo de luz y sonido a lo largo de más de 200 metros, desde la Plaza del Altozano hasta la calle del Tinte, compuesto por 15 árboles luminosos de 11 metros de alto y 60 estrellas de 2x2 metros.

En total se ofrecerán 195 espectáculos, lo que supone casi 3.000 minutos de luz y sonido desde el día de la inauguración hasta el 7 de enero, pudiendo disfrutar de cinco pases diarios a las 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 y 21:30 horas durante la Navidad, recordando que el pasado año disfrutaron de todos los pases del túnel de luz de la calle Ancha más de 350.000 personas.

Los barrios y pedanías de la ciudad contarán con 310 arcos y más de 190 árboles que llenarán de luz y magia las calles de Albacete, de los que 250 arcos y 150 árboles decorarán la capital y 60 arcos y 40 árboles las pedanías, en horario de 18:00 a 00:00 horas hasta el 21 de diciembre, ampliándose hasta las 2:00 del 22 del próximo mes hasta el 7 de enero de 2026.

Como novedades, la magia de la navidad también llegará a la Caseta de los Jardinillos con el espectáculo de luz y sonido ‘Lucidum Natura’, habrá una pista de patinaje en el Recinto Ferial y un videomapping navideño que se proyectará sobre la Catedral de Albacete.