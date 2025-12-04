El Recinto Ferial se abre a la Navidad

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, se ha referido a la programación de la Navidad en la Feria, una iniciativa que, según ha afirmado, “me llena de emoción e ilusión poder anunciar, porque supone abrir el Recinto Ferial a la magia de la Navidad y convertir uno de los símbolos más queridos de nuestra ciudad en un lugar de encuentro para todas las familias”.

El Recinto Ferial no solo tendrá actividades de ocio sino también un espacio gastronómico con profesionales como Carlos Maldonado, Royal y La Nueva Estrella, además de una cuidada ambientación coordinada por Alboroto Producciones, que incluirá decoración de gran formato e iluminación

La Navidad en la Feria abrirá sus puertas el 5 de diciembre y permanecerá en funcionamiento hasta el siete de enero, transformando el Recinto Ferial en un espacio navideño acogedor, seguro y lleno de vida. La gran atracción de esta edición será una pista de hielo de trece por treinta y cinco metros con capacidad para noventa personas por turno; la entrada tendrá un precio de cinco euros e incluirá media hora de patinaje, asistencia técnica, control del uso de patines y todas las garantías de seguridad.

La pista contará con iluminación adaptada, barandillas perimetrales reforzadas y un área de preparación con suelos de goma antideslizante, además de un sistema profesional de refrigeración que permite mantener una superficie de hielo estable durante toda la temporada.

La propuesta se acompañará de una oferta gastronómica diseñada especialmente para estas fechas, gracias a la participación de reconocidos profesionales que aportarán diversidad culinaria, calidad y opciones para todos los públicos. Los visitantes podrán disfrutar de zonas de estancia, espacios decorados con motivos navideños y una ambientación integral que incluirá elementos de gran formato, iluminación artística y puntos sonoros que reforzarán la experiencia festiva.

El proyecto incorpora además una cuidada planificación de seguridad, mantenimiento e infraestructuras, asegurando que la Navidad en la Feria sea un entorno accesible y confortable. La programación incluirá pequeños espectáculos, actividades familiares y animación puntual que completará la experiencia sin saturar el recinto, manteniendo el equilibrio entre disfrute, movilidad y convivencia.