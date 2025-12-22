Estos son los premios de la Lotería de Navidad 2025 que han caído en Albacete

90.693, tercer premio

El tercer premio llega hasta Letur, en la provincia de Albacete, con el 90.693. Premiado con 500.000 euros a la serie, 50.000 euros al décimo y 2.500 euros por euro jugado.

El establecimiento que ha llevado la suerte hasta este municipio ha sido el Supermercado 'Maemia' como punto de venta, con un décimo vendido.

61.366, quinto premio

Un quinto premio se ha quedado en la capital, en la Administración número 6, 'El Molino de la Suerte', ubicada en la Calle del Rosario, 3. Este número, el 61.366, recibe 60.000 euros a la serie; 6.000 euros al décimo; y 300 euros por euro jugado.

¿Cuándo se puede cobrar?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.