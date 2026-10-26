El túnel de Terror vuelve a aterrizar en Hellín

Con motivo de la celebración de Halloween, la Concejalía de Juventud, dentro del programa “Volvemos a las calles”, ha organizado una nueva edición del 'Túnel del Terror'. Se trata de una propuesta de ocio dirigida a jóvenes de entre 10 y 20 años que quieran disfrutar de una experiencia interactiva donde los participantes recorren a pie un espacio terrorífico, repleto de sustos, sorpresas y ambientaciones propias de Halloween. Para vivir la experiencia, los participantes deberán acceder al túnel sin acompañamiento de adultos, lo que hará que cada recorrido sea aún más emocionante.

En la plaza de toros

El evento se celebrará el próximo 30 de octubre en la Plaza de Toros, de 19:00 a 22:00 horas, con pases cada media hora. La entrada será gratuita, pero será imprescindible apuntarse y disponer de un ticket para acceder a la actividad. Los tickets podrán recogerse a partir del 21 de octubre en el Centro Joven, donde se indicará la hora aproximada de entrada de cada participante. Cada persona podrá retirar un máximo de cuatro tickets.

Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer a la juventud una alternativa de ocio saludable, atractiva y participativa, fomentando la convivencia, la creatividad y la participación de los jóvenes en las actividades culturales y de ocio organizadas en el municipio. Desde el Centro Joven de Hellín se anima a todos los jóvenes a participar en esta propuesta y a poner a prueba su valentía.