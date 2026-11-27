El festival Leturalma ha dado el pistoletazo de salida a su edición más especial con la presentación oficial de su X Aniversario. Una programación histórica que volverá a situar a la localidad albaceteña de Letur como epicentro de la música y la cultura rural los próximos 15, 16 y 17 de julio de 2027.

El cartel de esta décima edición estará encabezado por Rozalén, alma máter del festival, quien ofrecerá en Letur su único concierto de 2027.

Junto a la artista manchega, el avance confirma un elenco de primer nivel compuesto por Los Delinqüentes, Rodrigo Cuevas, SFDK, Seguridad Social, Travis Birds, Xoel López, Sons of Aguirre & Scila y Tanxugueiras, a los que se sumará un artista sorpresa que se desvelará próximamente.

Leturalma reune en un mismo escenario a grandes nombres de la canción de autor, el folclore renovado, el hip-hop, el rock y el mestizaje:

Rozalén: la artista albaceteña y alma máter del festival encabezará el cartel ofreciendo en su tierra el que será su único concierto en 2027, una cita irrepetible para celebrar la primera década de vida de su proyecto más personal.

Los Delinqüentes: el regreso del "sentimiento garrapatero" llegará a Letur inmerso en la exitosa ampliación de su gira de reencuentro. Con El Canijo de Jerez y Diego Pozo "Ratón" al frente junto a la Banda del Ratón y el recuerdo siempre presente de Migue Benítez, la formación jerezana repasará los himnos que marcaron a toda una generación.

Rodrigo Cuevas: el artista asturiano, galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, aterrizará en la Sierra del Segura presentando el espectáculo de su nuevo trabajo discográfico, La Belleza, una propuesta escénica renovada donde la tradición y el folclore dialogan con los sonidos electrónicos y contemporáneos.

SFDK: con más de tres décadas de trayectoria a sus espaldas, el dúo sevillano formado por Zatu y Acción Sánchez llevará su arrollador directo a Leturalma dentro de su gira de regreso en 2027, demostrando por qué son historia viva del rap en español.

Seguridad Social: la mítica banda valenciana liderada por José Manuel Casañ celebrará sobre el escenario sus 45 años de carrera. Un repaso cargado de energía y nostalgia por clásicos intergeneracionales del rock y el mestizaje español como Chiquilla, Quiero tener tu presencia o Comerranas.

Travis Birds: es una cantautora española nacida en Madrid en 1990 que fusiona el folk, el pop y la canción de autor con una voz rasgada muy personal. Su proyecto artístico nació en 2010 y destacó en el panorama nacional gracias a una estética muy cuidada, letras poéticas y una marcada intensidad interpretative.

Xoel López: el músico gallego aportará la vertiente más luminosa del pop-rock y la canción de autor independiente en un año marcado por la presentación de su decimoséptimo álbum de estudio y su gira Oniria Popular, combinando nuevas composiciones con los grandes temas de su repertorio.

Tanxugueiras: el trío gallego de pandereteiras volverá a demostrar la fuerza de la música de raíz llevada al terreno contemporáneo, sumando su potencia vocal y su mensaje de empoderamiento y diversidad lingüística a la fiesta del décimo aniversario.

Sons of Aguirre & Scila: la formación referente del rap-metal y la sátira política en español llevará su explosivo directo a la Sierra del Segura inmersa en la gira de presentación de su nuevo álbum, Un día en la URSS. Junto a la contundencia instrumental de Scila, el grupo ofrecerá un espectáculo cargado de humor ácido, crítica social e inconformismo que promete convertirse en uno de los momentos más vibrantes del aniversario.

Además de estos nombres, la organización ha anunciado que el cartel se completará próximamente con un artista sorpresa de primer nivel que mantendrá la expectación hasta el verano.

El cartel de este X Aniversario se completa con una variada selección de bandas, solistas, propuestas familiares y sesiones de DJs que llenarán de vida tanto el recinto principal como distintos rincones del pueblo durante todo el fin de semana.

En esta edición también actuarán Cobardes, María Terremoto, Bewis de la Rosa, De Rancho y Aguacate y Mango, junto a Jordi Evole y Los Niños Jesús, Los Niños de los Ojos Rojos, La Banda de Ases, Escuela Infantil Ilusión, Los Amigos de Ramón, DJ Piltra, Guateque Sónico, Los Piratas: El Regreso, Greis: Rave Familiar y los DJS Alcafly, Nelson Varro, Óscar García y Francho Herráiz.

Cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Letur, la Diputación Provincial de Albacete, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la colaboración de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Asimismo, el festival reafirma su apuesta por la sostenibilidad y los productos de la tierra gracias al apoyo de patrocinadores y colaboradores como El Cantero de Letur, Vinos D.O. La Mancha, Arroces de Calasparra, Globalcaja y CMM Media.

Abonos ya a la venta

Los abonos para disfrutar de los tres días de música, actividades familiares y naturaleza en Letur ya se encuentran disponibles a través de Ticketvip.es