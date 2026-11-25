El Ejecutivo del presidente Emiliano García-Page entregaba el pasado viernes, 20 de noviembre, los galardones con motivo del día de la Enseñanza.

Entre los profesores premiados figuran Elena Gozálvez Landete, del CEIP ‘José Lloret Talens’ de Almansa, “por su compromiso con la innovación educativa, la inclusión y la competencia digital, valores recogidos en su programa ‘Mochileros por un Mundo Mejor’

En el apartado del alumnado, dos oros nacionales como lo han sido Vicente Rodríguez Manjón y Nerea Tárraga Calero, del IES ‘Amparo Sanz’ y del IES ‘Federico García Lorca’ de Albacete, por su talento, esfuerzo y excelencia en Formación Profesional, que los llevó a proclamarse campeones nacionales de SpainSkills 2026 en Desarrollo Web y Escaparatismo.

Fueron 10 los centros educativos galardonados en esta ocasión: el CEIP ‘Cristóbal Colón’ de Albacete, el Colegio Rural Agrupado de ‘Alcalá del Júcar’, el IES ‘Hermógenes Rodríguez ‘de Herencia, el CEIP ‘Federico Romero’ de La Solana, el IES ‘Fernando Zóbel’ de Cuenca, el CEIP ‘María Jover’ de Iniesta, el CEIP ‘La Paloma’ de Azuqueca de Henares, el Conservatorio Profesional de Música Sebastián Durón de Guadalajara, el IES ‘Carlos III’ de Toledo, y el CEIP ‘Antonia González’ de Tembleque.

En cuanto a centros de Formación Profesional, recibiá el galardón el centro ‘Aguas Nuevas’ de Albacete en el sector aeronáutico.