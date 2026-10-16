Radio Tiza ya está en las ondas

La innovación educativa en Albacete ya tiene frecuencia propia. El Colegio Carlos V ha abierto oficialmente los micrófonos de Radio Tiza, un ambicioso proyecto educativo diseñado para transformar el modelo tradicional de aprendizaje y dar protagonismo a la voz de su alumnado.

El programa de apertura ha contado con la presencia del Alcalde de Albacete, Manuel Serrano, junto a la Concejala de turismo y marca del Ayuntamiento de Albacete, Rosa González de la Aleja; Federico Ferrer y Franscisco Selva, en representación de la Delegación provincial de Educación de Albacete, quienes no solo han asistido como invitados, sino que han sido entrevistados en directo por el alumnado de 6º curso del centro, bajo la coordinación de David Gómez, Director de Radio Tiza, y Francisco José Sánchez, Director del CEIP Carlos V, con el apoyo de todo el profesorado que se ha involucrado activamente en este proyecto educativo.

Radio Tiza nace como una iniciativa pedagógica impulsada por Marisol López, responsable de Orientación Educativa, con el propósito de dar una respuesta activa y concreta a la diversidad y a la inclusión.

Este proyecto arranca como un espacio plural donde cada voz cuenta, suma y transforma, promoviendo el diálogo, la empatía y la participación de toda la comunidad educativa. Desde el estudio de grabación, el alumnado desarrollará competencias clave como la expresión oral, pensamiento crítico, trabajo en equipo, y la educación mediática frente al reto de la era digital. A través de podcasts, entrevistas, debates e informativos escolares, el alumnado abordará contenidos académicos, proyectos de investigación, actualidad local y cultura,convirtiendo el centro educativo en un medio de comunicación al servicio de la comunidad.