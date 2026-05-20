Si no puedes estudiar en casa, esto te interesa

El Ayuntamiento de Albacete, a través de la concejalía de Educación y de la red de Bibliotecas Municipales, pondrá en marcha un dispositivo especial de apertura de la Sala de Estudio de los Depósitos del Sol durante varios domingos y días festivos de los meses de mayo y junio, coincidiendo con una de las etapas académicas más importantes y exigentes para cientos de estudiantes.

Esta medida responde al compromiso del Consistorio con la educación, la igualdad de oportunidades y el apoyo a los jóvenes albaceteños, facilitando espacios públicos adecuados para el estudio en unas fechas clave para la preparación de exámenes finales, pruebas universitarias, oposiciones y distintos procesos formativos.

La Sala de Estudio abrirá de manera extraordinaria los días 22, 24 y 31 de mayo, así como los días 4, 7, 14, 21, 24 y 28 de junio, manteniendo un horario ininterrumpido de 09:45 a 18:15 horas.

Con esta ampliación del servicio, el Ayuntamiento pretende ofrecer una respuesta útil y eficaz al incremento de la demanda que tradicionalmente se produce durante la campaña de exámenes, garantizando a los estudiantes un entorno tranquilo, accesible y preparado para favorecer la concentración y el rendimiento académico.

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha puesto de manifiesto que “esta iniciativa nace de la voluntad del Equipo de Gobierno de seguir reforzando los servicios públicos dirigidos a los jóvenes y a la comunidad educativa”. En este sentido, se ha destacado que facilitar espacios de estudio no solo supone mejorar un servicio municipal, sino apostar de manera firme por la formación y el futuro.

Asimismo, desde el Consistorio se ha subrayado que las bibliotecas y salas de estudio municipales desempeñan un papel esencial como espacios de igualdad y cohesión social, permitiendo que cualquier joven pueda acceder a un lugar adecuado para estudiar con independencia de sus circunstancias personales o económicas. En este sentido, el Ayuntamiento considera prioritario continuar impulsando políticas públicas que favorezcan el acceso a la educación y que contribuyan a generar oportunidades para todos.

El Equipo de Gobierno municipal también ha querido reconocer el trabajo y la implicación del personal de Bibliotecas Municipales y de los trabajadores municipales que hacen posible la ampliación de horarios y la puesta en marcha de este tipo de servicios especiales durante los periodos de mayor demanda.

Desde la concejalía de Educación se anima a todos los estudiantes a utilizar este servicio especial durante las próximas semanas y se recuerda la importancia de cuidar y respetar unas instalaciones públicas que cada año se convierten en un punto de encuentro fundamental para numerosos jóvenes de Albacete.