Ayuntamiento de Albacete

Si no puedes estudiar en casa, esto te interesa

El ayuntamiento de Albacete ha anunciado la apertura de la Sala de Estudio de los Depósitos del Sol durante domingos y festivos

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Si no puedes estudiar en casa, esto te interesa | Ayuntamiento de Albacete

El Ayuntamiento de Albacete, a través de la concejalía de Educación y de la red de Bibliotecas Municipales, pondrá en marcha un dispositivo especial de apertura de la Sala de Estudio de los Depósitos del Sol durante varios domingos y días festivos de los meses de mayo y junio, coincidiendo con una de las etapas académicas más importantes y exigentes para cientos de estudiantes.

Esta medida responde al compromiso del Consistorio con la educación, la igualdad de oportunidades y el apoyo a los jóvenes albaceteños, facilitando espacios públicos adecuados para el estudio en unas fechas clave para la preparación de exámenes finales, pruebas universitarias, oposiciones y distintos procesos formativos.

La Sala de Estudio abrirá de manera extraordinaria los días 22, 24 y 31 de mayo, así como los días 4, 7, 14, 21, 24 y 28 de junio, manteniendo un horario ininterrumpido de 09:45 a 18:15 horas.

Con esta ampliación del servicio, el Ayuntamiento pretende ofrecer una respuesta útil y eficaz al incremento de la demanda que tradicionalmente se produce durante la campaña de exámenes, garantizando a los estudiantes un entorno tranquilo, accesible y preparado para favorecer la concentración y el rendimiento académico.

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha puesto de manifiesto que “esta iniciativa nace de la voluntad del Equipo de Gobierno de seguir reforzando los servicios públicos dirigidos a los jóvenes y a la comunidad educativa”. En este sentido, se ha destacado que facilitar espacios de estudio no solo supone mejorar un servicio municipal, sino apostar de manera firme por la formación y el futuro.

Asimismo, desde el Consistorio se ha subrayado que las bibliotecas y salas de estudio municipales desempeñan un papel esencial como espacios de igualdad y cohesión social, permitiendo que cualquier joven pueda acceder a un lugar adecuado para estudiar con independencia de sus circunstancias personales o económicas. En este sentido, el Ayuntamiento considera prioritario continuar impulsando políticas públicas que favorezcan el acceso a la educación y que contribuyan a generar oportunidades para todos.

El Equipo de Gobierno municipal también ha querido reconocer el trabajo y la implicación del personal de Bibliotecas Municipales y de los trabajadores municipales que hacen posible la ampliación de horarios y la puesta en marcha de este tipo de servicios especiales durante los periodos de mayor demanda.

Desde la concejalía de Educación se anima a todos los estudiantes a utilizar este servicio especial durante las próximas semanas y se recuerda la importancia de cuidar y respetar unas instalaciones públicas que cada año se convierten en un punto de encuentro fundamental para numerosos jóvenes de Albacete.

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