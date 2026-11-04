Medalla de Oro para un conocido nutricionista albacetense

El doctor Francisco Botella Romero, quien fuera jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición de la GAI de Albacete, ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la máxima distinción que otorga esta sociedad científica y que es concedida por los propios compañeros de profesión en reconocimiento a una trayectoria de excelencia y liderazgo asistencial.

La entrega del reconocimiento tuvo lugar durante el 67º Congreso Nacional de la SEEN, celebrado en Santiago de Compostela. Visiblemente emocionado y agradecido, el doctor Botella expresó que recibir este galardón por parte de la entidad que ha sido su “casa durante toda su trayectoria profesional” supera con creces cualquier expectativa personal y profesional.

Durante su discurso de aceptación, el especialista articuló su gratitud en tres ejes fundamentales. En primer lugar, rindió un emotivo recuerdo a sus inicios y a su mentor en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, el ya fallecido doctor Enrique Rojas Hidalgo, de quien aprendió los fundamentos de la especialidad y el impulso para posicionar a la dietoterapia en el lugar destacado que ocupa hoy en la práctica clínica.

Como segundo pilar, el doctor Botella puso en valor la evolución del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. El especialista rememoró cómo la unidad comenzó su andadura en el año 2000 con tan solo tres facultativos, una enfermera y una auxiliar, hasta consolidarse actualmente como un servicio de referencia compuesto por más de 25 profesionales altamente cualificados, que integra facultativos, residentes, enfermeras educadoras y las primeras dietistas-nutricionistas del SESCAM. Asimismo, subrayó el espíritu de entrega y el desempeño ejemplar de todo el equipo durante los momentos más complejos de la pandemia de COVID-19.

Finalmente, dirigió unas palabras de reconocimiento a sus compañeros del Área de Nutrición de la SEEN, a quienes definió como una “familia profesional” caracterizada por el entusiasmo, la colaboración constante y la ausencia de rivalidades.

En su reflexión sobre el ejercicio de la medicina, el doctor Botella expuso que la trayectoria profesional discurre por tres etapas vitales —aprender, aportar y devolver—, señalando que en la actualidad se encuentra en la fase de “devolver a la sociedad, al menos, una pequeña parte de todo lo que me ha dado a lo largo de la vida”. En este sentido, destacó el respaldo indispensable de su esposa Elvira, del Consejo Asesor y de las sucesivas Juntas Directivas de la SEEN para hacer de su jubilación un proceso rodeado de afecto.

El doctor Francisco Botella Romero cuenta con una dilatada y distinguida trayectoria en el ámbito de la Endocrinología y la Nutrición. Tras ejercer durante dos décadas (1980–2000) como médico adjunto en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, se incorporó a la sanidad pública de Albacete, donde fue fundador y jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y de la GAI de Albacete hasta su jubilación. En el ámbito académico, ha desarrollado una relevante labor docente como Profesor Asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Albacete, además de ostentar responsabilidades de liderazgo científico de ámbito nacional como Coordinador del Área de Nutrición de la SEEN.