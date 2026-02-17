Formación de nuevos pastores para fijar la población rural

El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez, ha aplaudido el reciente curso impartido en Casas Ibáñez en la Escuela de Pastores de Castilla-La Mancha ‘Pastoreo y Manejo de Pequeños Rumiantes’. Programa de 25 horas de duración impulsado por el gobierno regional que busca formar a futuros profesionales para contribuir al desarrollo rural y promover la continuidad de las explotaciones ganaderas garantizando el relevo generacional.

Durante la entrega de diplomas, Sáez puso en valor una formación integrada tanto por clases teóricas (sobre nociones básicas de producción en las explotaciones ganaderas de ovino-caprino), como por clases prácticas (incluyendo la visita a diferentes instalaciones ganaderas para acercar a los estudiantes a la realidad del sector), y felicitó a los 13 participantes por haber apostado por un curso que les permite formar parte de una bolsa de trabajo activa gestionada por la Consejería de Agricultura.

Con relación a ello les explicó les animó a mantenerse optimistas explicándoles que hasta el momento ya se han formalizado 50 contratos laborales por lo que las oportunidades se consolidan.

La Escuela de Pastores de Castilla la Mancha, que inició su actividad en junio de 2022, ha formado a más de 450 personas en toda la región, y en Albacete ha contado con cinco ediciones: dos en la capital, una en Yeste, una más en Riópar y esta última en Casas Ibáñez a la que han asistido 18 personas procedentes de diferentes municipios.

Cabe destacar que el curso ‘Pastoreo y Manejo de Pequeños Rumiantes’ forma parte del programa de Formación 2026 organizado por la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y cuenta con un presupuesto de 76.400€ y con 91 acciones formativas, con las que recorrerá las diferente comarcas agrarias y ganaderas de la provincia.

Junto a Sáez, también estuvieron presentes en la entrega de diplomas el alcalde de Casas Ibáñez, José María García, y diferentes representantes municipales que se manifestaron en la misma línea que el delegado, destacando la importancia de la ganadería extensiva, para el mantenimiento de la actividad económica, social y medioambiental de los pueblos, así como para la conservación de los ecosistemas agrarios, y la fijación de población rural en el territorio incluyendo la integración social de población inmigrante.