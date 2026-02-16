Nerpio vivirá un nuevo Encuentro de Cuadrillas los próximos días 21 y 22 de febrero

El Encuentro de Cuadrillas de Nerpio vive su 34ª edición del 21 al 22 de febrero, una cita con la memoria y la identidad colectiva de una localidad volcada con su música tradicional.

José González ha reivindicado el Encuentro de Cuadrillas de Nerpio, Fiesta de Interés Turístico Regional, como “una cita obligada para los y las amantes del folclore”, señalando que “es un referente” de la música tradicional en el sureste español. Una realidad que se da gracias, entre otros factores, a la riqueza del folclore local, la implicación activa de la ciudadanía y el ambiente de convivencia e intercambio cultural que se genera, como ha apuntado el responsable provincial.

“Hoy hablamos de uno de los eventos más importantes que se desarrolla en la provincia; hablamos de cultura tradicional, de memoria colectiva y de patrimonio etnográfico, porque Nerpio ha sabido conservar, cuidar y mantener vivas sus tradiciones”, ha afirmado González, señalando que “es el municipio donde más inmersa está la música tradicional en su día a día; donde más se vive esta música y el relevo generacional no sólo está garantizado, sino que está garantizado como tiene que ser: enseñándola de forma oral, de una a otra generación y viviéndola en primera persona”.

De hecho, la localidad conserva en activo tres cuadrillas: la Cuadrilla del Tío Román, la Cuadrilla San Juan Bautista de Pedro Andrés, la Cuadrilla de Huebras y La Dehesa y, con motivo de este Encuentro recibe, como agrupaciones invitadas a esta edición, a la Cuadrilla Aire Serrano de Yeste (Albacete), Animeros la Posá de la Compaña (Caravaca), Cuadrilla las Torres de Cotillas (Murcia), Cuadrilla Cuesta las Chinas (Huéscar), Cuadrilla de Ánimas María (Los Vélez en Almería) y Animeros de San Blas (Bullas).

“Apostar por la música tradicional es apostar por la cultura; una cultura que se democratiza cuando se saca a la calle. Cualquier persona que vaya puede cantar, bailar, comer, disfrutar… y puede conocer lugares tan maravillosos como Nerpio”, ha afirmado. También ha señalado el potencial de esta celebración, y ha advertido que es un aliciente cultural, socioeconómico y turístico para Nerpio y para la provincia, generando oportunidades para el desarrollo rural.

Finalmente, José González ha puesto el foco en el esfuerzo que el Ayuntamiento viene realizando para actualizar y enriquecer este evento, aludiendo a la creación de la figura de Pregonera de Honor, creada para visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en la conservación y transmisión del folclore, indicando que “ellas han sido guardianas de la memoria colectiva y han sabido transmitirla de generación en generación”.

En esta ocasión, como ha avanzado, será Pilar Pérez del grupo Mayalde, “una familia que se dedica a recopilar y poner en escenario las músicas tradicionales”, quien será reconocida con esta distinción.

[[H3:Implicación vecinal]]

Por su parte, el alcalde de Nerpio, José Antonio Gómez, ha puesto el foco en la implicación de la localidad, agradeciendo a las cuadrillas locales y a los vecinos y vecinas su compromiso, y ha subrayado que es esta realidad la que hace posible organizar un evento que cumple 34 ediciones, convertido en un éxito, superando los 2.000 visitantes.

También se ha referido a la importancia de la figura de la Pregonera de Honor, remarcando “el orgullo” que supone para Nerpio contar en esta ocasión con Pilar Pérez, y ha recordado que grandes figuras nacionales vinculadas a la música tradicional ya lo han sido. En alusión a artistas como María Rozalén, Francisca Plasencia, Sonia Loaysa, Carmen París, Vanesa Muela y Karmento.

Gómez ha sido el encargado de dar a conocer la programación de esta cita, que comienza en la tarde del sábado, 21 de febrero, con la Gala de Presentación del Encuentro, en la que se nombrará a la pregonera de honor, sumando la actuación del grupo Mayalde, “aunque la fiesta comienza ya desde la mañana con la llegada de algunas de las cuadrillas”.

Se trata de “uno de los momentos más bonitos y emocionantes, donde se ve la gran hermandad que existe en el mundo de las cuadrillas”. Posteriormente, tiene lugar un pasacalles por la localidad, que finaliza en una comida popular de un plato típico de la zona: las migas de harina. Para finalizar la jornada con la actuación de cada cuadrilla en la Plaza Mayor.