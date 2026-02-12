50 chefs se unirán por la causa solidaria de Asprona

La VI edición de la Cena de ASPRONA y Euro Toquesreunirá a más de 50 chefs por la inclusión ASPRONA y Euro-Toques se unen de nuevo para celebrar, el próximo miércoles 18 de febrero, la VI Cena Solidaria “Tus manos son mis manos”, una cita ya consolidada que tendrá lugar en los salones de Posada Real. El evento contará con la participación de más de 50 cocineros y cocineras de la provincia y la región, entre ellos chefs con Estrella Michelin, con el objetivo de recaudar fondos y seguir mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

En esta edición, diez chefs serán los encargados de elaborar un exclusivo menú degustación, con nombres destacados como Quique Pérez, del restaurante El Doncel (Estrella Michelin), o la Fundación de Carlos Maldonado (Estrella Michelin de Talavera de la Reina); además de cocineros y cocineras de restaurantes referentes de Castilla-La Mancha.

La cena ofrecerá una experiencia gastronómica muy especial, en la que los comensales no solo disfrutarán de platos únicos, sino que también conocerán los detalles de cada elaboración de la mano de sus propios creadores. Los cocineros, además de cocinar, se encargarán de servir las mesas, reforzando el carácter cercano y participativo del evento.

Desde ASPRONA destacan el gran trabajo en equipo que hace posible esta iniciativa. La implicación de Euro-Toques y de todos los chefs participantes es clave, ya que colaboran de forma completamente altruista en todas las fases del evento, desde el montaje hasta la recogida final, demostrando año tras año su compromiso con la inclusión.

La cena contará también con la participación activa de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de ASPRONA, que ejercerán labores de camareros junto a los cocineros, además de participar en la recepción de los asistentes y en la presentación del menú, explicando cada uno de los platos.

El éxito de la VI Cena Solidaria es posible gracias, además, al apoyo de numerosas empresas patrocinadoras, que aportan las materias primas necesarias —alimentos, bebidas, vinos y otros productos— y respaldan una iniciativa que crece y se consolida edición tras edición Entre ellas, El Corte Inglés, Benibaldo, Velilla, Ricardo Fuentes e Hijos, Juan Navarro, ASLA, Anigma, Bodega Manzaneque, Paloma Mínguez, Viñedos Balmoral, El cazador, Cocineros de CLM, Campos de Alarcón y Navaloshaces.

La VI Cena Solidaria “Tus manos son mis manos” se presenta, un año más, como una experiencia gastronómica única, cargada de solidaridad, compromiso e inclusión, y reafirma la apuesta conjunta de ASPRONA y Euro-Toques por una sociedad más justa y participativa.

La venta de entradas se está llevando a cabo en la calle Pedro Coca número 21 de 8 de la mañana a 15 horas de lunes a viernes y en el teléfono 967 510 050.