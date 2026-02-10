Serrano exige a la Confederación que adopte medidas urgentes en el Canal de María Cristina

El alcalde Manuel Serrano, en una convocatoria pública de carácter urgente en el Parque de Bomberos, ha informado de la situación creada por las inundaciones que se han producido en la tarde-noche de hoy en la ciudad.

“Es una situación de emergencia la que vive la ciudad -ha dicho-, y lo venimos advirtiendo a la Confederación desde el viernes pasado, Han caído en menos de un mes entre 300 y 400 litros en la sierra de Alcaraz y parte de la provincia, y con las escorrentías esa agua en su mayoría viene a la ciudad de Albacete por el rio Jardín, con el canal de la Lobera que conecta con el canal de Acequión y el de María Cristina, que pasa a cielo abierto y soterrado por detrás de la Fiesta del Árbol”.

Serrano ha recordado que “el canal de María Cristina está pensado para que desagüen los colectores pluviales de la ciudad, no para ese volumen que está recibiendo. Lo venimos advirtiendo a la Confederación desde el viernes pasado hasta con tres cartas, no han hecho nada, y ahora el Canal de María Cristina ha inundado gran parte de la ciudad por el subsuelo. Tenemos 350 km de colectores en la ciudad, y la tercera parte están en carga en las zonas próximas al Canal, de modo que las válvulas antirretorno han saltado y, los imbornales no son capaces de tragar agua”.

La inundación ha afectado a garajes locales y viviendas bajas en calles de Industria como Juan de Toledo, Gabriel Ciscar, Alicante, Letur o Paseo de la Cuba, y hasta en los archivos de la Fábrica de Harinas, y el problema podría extenderse a otros barrios como Imaginalia o San Pablo entre otros, si no se pone solución.

Serrano ha informado de que “hoy a mediodía hemos advertido a la Confederación en otra carta la situación crítica, pero no hemos tenido respuesta, más allá de evasivas y tirar balones fuera, Lo que hemos pedido es que rompan uno de los canales agua arriba, enviando así agua al Trasvase. Así habríamos evitado lo que ha sucedido, pero nos dicen que el Trasvase pertenece también a las confederaciones del Tajo y Segura. No podemos dirimir ahora cuestiones competenciales, las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, sobre todo cuando podemos poner en peligro personas y viviendas”.

Según el alcalde, “tanto la Junta como la Diputación están colaborando, hasta el subdelegado del Gobierno nos ha escuchado, pero con la Confederación no hay manera, y nosotros no podemos actuar porque habrá que derivar agua al Trasvase fuera de nuestro municipio, en La Herrera, como ya se hizo en 2012 y 2013”.

Serrano se lamenta de que “aunque achiquemos el agua, no se soluciona nada, porque el colector no traga. No se puede permitir que dejen en el limbo a la ciudad, Ni nos dejan actuar ni actúan ellos, y ya llueve sobre mojado en los temas de inundaciones. La exigencia que venimos haciendo a la Confederación se convierte en petición de clemencia, porque como siga lloviendo aguas arriba el problema puede ir a peor”.

El Ayuntamiento ha elevado a nivel de emergencia el Plan de Emergencia Platemun, para seguir coordinando actuaciones y que el 112 pueda requerir a la Confederación que actúe

Serrano ha concluido agradeciendo el trabajo de bomberos, policías locales y voluntarios de Protección Civil, así como la colaboración del Sepei de la Diputación y de la Junta.