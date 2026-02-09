Más de 900 euros para el Banco de Alimentos gracias a Atresmedia Radio Albacete

La iniciativa, llevada a cabo el pasado mes de diciembre, tuvo como objetivo ayudar a los albaceteños que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, especialmente en unas fechas tan sensibles como las navideñas.

En esta edición han participado empresas como: Fafarmacia 24 Horas, Librería Popular, Clínica Nuestra Señora del Rosario Albacete – Grupo HLA, Bodegas Don Octavio - Vinícola de Villarrobledo, Centro avanzado de Odontología Belmonte y AG Ingenieros, cuyo compromiso ha sido clave para alcanzar esta importante aportación económica.

La recaudación se destina íntegramente a la compra de alimentos básicos y otros productos de primera necesidad, lo que permite al Banco de Alimentos adaptar la ayuda a las necesidades reales de cada momento y garantizar una respuesta más eficaz. De este modo, se logra llegar mejor a las personas y familias vulnerables que dependen de esta ayuda para cubrir necesidades esenciales.

El presidente del Banco de Alimentos de Albacete ha mostrado su agradecimiento a Atresmedia Albacete y a todas las empresas implicadas, destacando que este tipo de iniciativas solidarias son fundamentales para seguir luchando contra el hambre y la exclusión social en la provincia.