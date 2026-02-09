Acción Solidaria

Más de 900 euros para el Banco de Alimentos gracias a Atresmedia Radio Albacete

El Banco de Alimentos de Albacete ha recibido una donación de más de 900 euros procedente de la campaña solidaria impulsada por las emisoras de Atresmedia Radio en Albacete (Onda Cero y Europa FM), en colaboración con varias empresas de la provincia.

La iniciativa, llevada a cabo el pasado mes de diciembre, tuvo como objetivo ayudar a los albaceteños que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, especialmente en unas fechas tan sensibles como las navideñas.

En esta edición han participado empresas como: Fafarmacia 24 Horas, Librería Popular, Clínica Nuestra Señora del Rosario Albacete – Grupo HLA, Bodegas Don Octavio - Vinícola de Villarrobledo, Centro avanzado de Odontología Belmonte y AG Ingenieros, cuyo compromiso ha sido clave para alcanzar esta importante aportación económica.

La recaudación se destina íntegramente a la compra de alimentos básicos y otros productos de primera necesidad, lo que permite al Banco de Alimentos adaptar la ayuda a las necesidades reales de cada momento y garantizar una respuesta más eficaz. De este modo, se logra llegar mejor a las personas y familias vulnerables que dependen de esta ayuda para cubrir necesidades esenciales.

El presidente del Banco de Alimentos de Albacete ha mostrado su agradecimiento a Atresmedia Albacete y a todas las empresas implicadas, destacando que este tipo de iniciativas solidarias son fundamentales para seguir luchando contra el hambre y la exclusión social en la provincia.

