Actividades para el 'Día de la Mona' en Albacete

La programación que el Ayuntamiento ha preparado con motivo del ‘Jueves Lardero’, se celebra este jueves, 12 de febrero, combina tradición, ocio y convivencia, para fomenta el encuentro intergeneracional y ofrecer alternativas de ocio saludables, inclusivas, seguras, para todos los públicos y por toda la ciudad.

Las actividades tendrán lugar en el Pincho de la Feria, los Ejidos, el Centro Joven, el Museo de la Cuchillería, el Centro de Interpretación del Agua, la ‘Fiesta del Árbol’, el Pabellón de la Feria, el Aula de Educación Ambiental de La Pulgosa, la Plaza de Toros y la Filmoteca Municipal, tal y como ya ha presentado el alcalde, Manuel Serrano.

Programación ‘Jueves Lardero’ 2026

En cuanto a la programación organizadas por el Ayuntamiento para este ‘Jueves Lardero’, la concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, ha explicado que el eje central tendrá lugar en el Pincho de la Feria, donde a partir de las 16:30 horas dará comienzo la programación musical con la actuación de W.O.N. A las 17:05 horas será el turno de Claramente, seguida a las 17:45 horas por Paula Koops, cerrando el escenario musical la actuación de Pole a las 18:45 horas.

Durante toda la tarde, este espacio contará con actividades complementarias como una máquina de 360 grados y la participación de ‘Voz Joven’ con el espacio TuneA tu Mona, talleres de creación de chapas y tatuajes de henna. Además, habrá un especial de la emisora Novaonda y un Punto Violeta, reafirmando así el compromiso del Ayuntamiento con unas fiestas seguras y libres de violencia.

En caso de lluvia, toda esta programación prevista en el Pincho de la Feria se trasladará al Pabellón Juan de Toledo, garantizando así su correcta celebración.

De manera paralela, el Parque de la Fiesta del Árbol acogerá, desde las 15:30 horas, una amplia programación infantil y familiar, con talleres, castillos hinchables, juegos inclusivos y el espectáculo infantil “¡¡Miau!!”, a cargo del artista albaceteño Francis Zafrilla.

El Centro de Interpretación del Agua de Albacete (CiAB) ofrecerá a partir de las 15:30 horas una experiencia sensorial y actividades educativas, centradas en el agua y el medio ambiente, invitando a vivir una experiencia participativa y didáctica en torno a la sostenibilidad.

El deporte tendrá también un papel destacado durante toda la jornada. En los Ejidos de la Feria, a las 16:00 horas, se celebrará un torneo de baloncesto 3x3, organizado por el Club Bueno Arenas Albacete. A la misma hora, pero en el Pabellón de la Feria, tendrá lugar un torneo de voleibol 4x4, organizado por el Club de Voleibol Albarena.

El Centro Joven Albacete acogerá desde las 16:30 horas una Videogame Party, con juegos para PS4, PS5 y Nintendo Switch.

En el Aula de Educación Ambiental, ubicada en el Parque de La Pulgosa, de 16:00 a 18:30 horas, habrá diferentes actividades como el taller en el laboratorio “Bichos a la vista: élitros y espiritrompa”, el aula de informática con “Juegos interactivos: Misión salvar la Tierra”, y el taller infantil de manualidades “Pequeños gigantes: construyendo un hormiguero”. Además, podrá visitarse la exposición permanente “Albacete, tierra de vida y contrastes” y la exposición temporal de fotografía “Una retina que palpita”.

La Plaza de Toros acogerá, a las 16:30 horas, las vaquillas populares, una de las actividades tradicionales más esperadas de esta jornada.

El Museo de la Cuchillería ofrecerá, a las 17:00 horas, un taller de manualidades cuchilleras, con plazas limitadas y previa inscripción. A las 18:30 horas, tendrá lugar el espectáculo de títeres “El Principito”, a cargo de la compañía Filibustera, con entrada gratuita, siendo imprescindible recoger previamente la invitación en el museo.

En la Filmoteca Municipal se proyectará la película “Los Pecadores”, de Ryan Coogler, con pases a las 18:00 y 20:30 horas, en versión original subtitulada.

Elena Serrallé ha señalado que en esta ocasión se repartirán 3.000 monas y minimonas en los espacios con actividad programada, lo que supone 500 más que el pasado año. Del total, 1.500 se entregarán en el Pincho de la Feria, con y sin gluten.