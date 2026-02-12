La Roda contará con un nuevo colegio

El Ayuntamiento de La Roda ha aprobado de forma definitiva el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, un trámite “clave” que permitirá continuar con el procedimiento administrativo necesario para la cesión de los terrenos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, con ello, la construcción del nuevo colegio Purificación Escribano.

El acuerdo ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos municipales presentes en la sesión plenaria.

Durante su intervención, el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, Luis Fernández, ha destacado la importancia de este “trámite decisivo” dentro de un proceso “largo y complejo”.

En palabras del edil, “estamos ante uno de los últimos pasos para hacer realidad la tan ansiada construcción del nuevo colegio Purificación Escribano. Se trata de una tramitación administrativa muy farragosa, y ojalá hubiera sido más rápida, pero los procedimientos administrativos conllevan estos tiempos”.

Fernández ha explicado que, con la aprobación definitiva del PAU, se incorpora al presupuesto municipal del presente ejercicio la partida necesaria para la ejecución del vial de acceso, “requisito imprescindible” para poder ceder cuanto antes los terrenos al Gobierno regional.

“Estamos satisfechos con un trabajo realizado” y con él “estamos ya a las puertas de que se inicie la redacción del proyecto por parte de la Junta y, posteriormente, su construcción”, ha subrayado.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Eduardo Sánchez ha justificado el voto favorable de su grupo señalando que “queremos y deseamos que el nuevo colegio sea una realidad cuanto antes y entendemos que todos estos trámites son necesarios”.

El edil popular ha añadido que “siempre que todo esté justificado, tal y como aparece en el expediente, no seremos nunca un impedimento para que el proyecto siga adelante”.

Con esta aprobación definitiva, el Ayuntamiento de La Roda avanza de manera firme en uno de los proyectos educativos más demandados por la comunidad educativa del municipio.