Los propietarios de las 88 VPO del sector 10 de Albacete reciben las llaves de sus casas

El alcalde Manuel Serrano, ha asegurado que seguirá trabajando para que los vecinos y vecinas de Albacete tengan acceso a una vivienda digna, a pesar de no ser una competencia municipal, al considerar que promover una vivienda pública no es un regalo, sino una cuestión de justicia, y que “estamos en un momento histórico en la ciudad de Albacete al haberse superado por primera vez los 175.000 habitantes”, asegurando que “para que la ciudad crezca en todos los sentidos, es necesario generar oportunidades y también viviendas”.

Manuel Serrano se ha manifestado de este modo durante la entrega de las llaves de 16 de las 88 viviendas públicas que el Ayuntamiento, a través de Urvial, ha construido en el sector 10 de la ciudad a sus propietarios tras la firma de las correspondientes escrituras hipotecarias y escrituras de compraventa, acompañado por el concejal de Urbanismo y Vivienda, Julián Garijo.

El alcalde ha dado la enhorabuena a todos los propietarios, poniendo en valor el paso tan importante que dan en sus vidas al adquirir una nueva vivienda donde hacer realidad sus proyectos personales y familiares, finalizando así un largo proceso que ha durado muchos años y que no ha estado exento de dificultades, como la falta de suministro eléctrico que afectaba a las nuevas construcciones y que por fin se ha desbloqueado gracias al convenio que el Ayuntamiento ha suscrito con Iberdrola.

En este sentido, Manuel Serrano ha explicado que todos los trámites administrativos y urbanísticos concluyeron a finales del pasado año, tal y como se comprometió el Equipo de Gobierno con los propietarios, y a partir de entonces cada uno de ellos ha tramitado la concesión de préstamos hipotecarios y demás documentación.

El alcalde ha explicado que, aunque la vivienda no es una competencia municipal, además de estas 88 viviendas del sector 10, el Ayuntamiento, a través de Urvial, está promoviendo 27 viviendas para alquiler en la calle Santa Marta y 10 más anexas con las obras en licitación, contando con el proyecto básico de otras 15 a desarrollar en los próximos meses.

El alcalde ha dado la enhorabuena a los trabajadores y trabajadoras de Urvial, por el gran trabajo coordinado han llevado a cabo de la mano de las entidades financieras y al equipo de notarios para que la entrega de estas llaves haya sido una realidad, asegurando que “hoy es un día importante también para nuestra ciudad, porque con esta promoción de viviendas, crece”.

Tras la entrega de llaves se llevará a cabo el mismo procedimiento con los adjudicatarios de otras 28 viviendas de esta promoción del sector 10 y así sucesivamente hasta entregar todas las llaves, dependiendo la finalización de este proceso de la realización previa por parte de los propietarios de los trámites necesarios.