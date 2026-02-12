El Trasvase del Tajo-Segura ya recibe agua del río Jardín

El alcalde Manuel Serrano ha mostrado su satisfacción ante la medida urgente adoptada por la Confederación Hidrográfica del Júcar tras la reunión mantenida en el día de ayer con su presidente, Miguel Polo, y el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, en el Ayuntamiento, para disminuir la cantidad de agua que llega a nuestra ciudad y que ha provocado inundaciones en días pasados.

Manuel Serrano ha agradecido a la Confederación y a la Subdelegación del Gobierno que hayan atendido la reivindicación que el Ayuntamiento venía haciendo desde la pasada semana y que ya se esté derivando agua del río Jardín al trasvase Tajo-Segura, sobre todo teniendo en cuenta que hay previsiones de intensas lluvias en los próximos días como consecuencia de la borrasca ‘Nils’ que dejarán grandes cantidades de agua en la zona que evacúa hacia la ciudad a través del río Jardín, Don Juan y los canales de La Lobera, Acequión y María Cristina

Una solución que, tal y como ha señalado el alcalde, es fruto de la colaboración institucional y del buen entendimiento alcanzado durante la reunión mantenida ayer en el Consistorio albaceteño.

Manuel Serrano ha asegurado que seguirá defendiendo los intereses de la ciudad de Albacete y de todos los albaceteños y albaceteñas, recordando que, cuando pase la actual situación de emergencia, se volverá a sentar con la Confederación para estudiar acciones duraderas y permanentes que eviten lo que ha sucedido.