CCOO denuncia la campaña “40 días por la vida” para amedrentar a las mujeres que deciden libremente abortar

Coincidiendo con la Cuaresma, el colectivo “40 días por la vida” ha convocado vigilias para, según los organizadores, “acabar con el aborto a nivel local”. A partir del día 18 de febrero se concentrarán frente a clínicas de interrupción del embarazo para rezar y “buscar soluciones pacíficas a la violencia del aborto”. Para el sindicato CCOO esta acción, pese al carácter “pacífico” que propugna, no es sino una coacción a las mujeres que deciden ejercer libremente su derecho.

La secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO Castilla-La Mancha, Ana Villaseñor Horcajada, ha sido tajante al respecto: “Plantarse a las puertas de una clínica no es ‘rezar’, es señalar, presionar y coaccionar a mujeres que están ejerciendo un derecho reconocido por la ley. Quien se coloca frente a una clínica para interferir en una decisión íntima está ejerciendo violencia institucional y social, aunque lo haga con un rosario en la mano”.

Villaseñor recuerda además que “la libertad religiosa no ampara el acoso ni la coacción; los derechos de las mujeres están por encima de cualquier cruzada ideológica” y subraya que “la ley protege a las mujeres y a los profesionales sanitarios frente a estas prácticas

de hostigamiento; no todo vale en nombre de la moral”.

Cabe recordar que la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, penaliza el acoso a las mujeres que acuden a estas clínicas y reconoce su derecho a interrumpir libre y voluntariamente la gestación. La norma proporciona seguridad jurídica tanto a las mujeres como a los

profesionales que participan en el proceso y que, también, se ven hostigados con estas prácticas. En su artículo único tipifica con penas de tres meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad a quienes “para obstaculizar el ejercicio del

derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosaran a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”.

Desde CCOO denunciamos las barreras con las que todavía se encuentran las mujeres y mostramos nuestra preocupación por el estigma que sigue suponiendo para muchas de ellas debido, entre otros condicionantes, a estas acciones de presión dirigidas desde la

Iglesia católica y organizaciones conservadoras Por último, Ana Villaseñor exige al gobierno regional que actúe de forma contundente: “Exigimos al Gobierno regional que garantice zonas seguras alrededor de las clínicas para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo sin ser acosadas.

Además, desde CCOO instamos a garantizar el acceso universal, seguro y gratuito al derecho al aborto, respetando la libertad de elección de las mujeres respecto a los métodos con los que se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo —instrumental y farmacológico— y protegiendo a todas las personas profesionales frente a los acosos y el estigma”.