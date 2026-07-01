La Feria de Hellín sale en busca de sus Helliner@s de Honor infantiles y adultos

La Concejalía de Feria y Fiestas ha abierto el plazo de inscripción para participar en el proceso de elección de los Hellineros y Hellineras de Honor de la próxima edición de la Feria del municipio. Entre los postulantes se seleccionarán a niños y jóvenes que representen las tradiciones, la cultura y las señas de identidad de la ciudad.

El certamen contempla dos categorías, infantil y adulta. En la primera podrán participar niños y niñas de entre 8 y 17 años; mientras que la categoría adulta está reservada para mayores de edad hasta los 30 años. Todos ellos habrán de cubrir los requisitos: estar empadronado en el municipio de Hellín, conocer la cultura y tradiciones locales y disponer del traje típico de hellinero o hellinera, con sus correspondientes complementos.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 23:00 horas del 31 de julio. Las personas interesadas podrán postularse a través de WhatsApp: enviando un mensaje con sus datos al teléfono 600 397 653; enviando un correo electrónico con sus datos a hellinerosdehonor@hellin.es; o bien presencialmente, acudiendo a la Casa de la Cultura.

Una vez concluido el periodo de inscripción, un jurado designado por el Ayuntamiento realizará entrevistas individuales a los participantes durante el mes de agosto, valorando especialmente sus conocimientos sobre Hellín, sus costumbres y tradiciones.

Los nombres de las personas elegidas como Hellineros y Hellineras de Honor, así como los integrantes de sus respectivas Cortes de Honor, se darán a conocer durante la Gala de Proclamación, que tendrá lugar el sábado 5 de septiembre.

Miriam García, concejalía de Feria y Fiestas, ha animado a los niños y jóvenes a convertirse en embajadores de las tradiciones de nuestra ciudad y representarla a lo largo del próximo curso en los actos principales.