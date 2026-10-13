La Feria del Aceite de Ontur volverá a mostrar sus delicias

El diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, acompañó al alcalde de Ontur, Jesús López; a los responsables de las almazaras locales y a vecinos y vecinas en la presentación de su Feria del Aceite en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, un potente escaparate nacional desde el que dar a conocer la calidad, el sabor y el valor diferencial del aceite de oliva virgen extra onturense.

Con su presencia, el responsable provincial reafirmó el compromiso de la institución con el sector agroalimentario de la provincia y con la promoción de sus productos de calidad, incidiendo en la importancia de esta iniciativa, que llega a su quinta edición los días 16, 17 y 18 de octubre con una gran variedad de actividades y con el objetivo de seguir creciendo y ofreciendo nuevas propuestas.

En este sentido, destacó el potencial de esta Feria que, además de promocionar este ‘oro líquido’, contribuye a dinamizar la economía local y a posicionar Ontur como destino turístico, “impulsando el desarrollo rural, fijando población y poniendo en valor productos y territorio”.

“Es clave vender nuestros productos y ponerles valor añadido”

De hecho, el diputado señaló la importancia de generar espacios que permitan proyectar los productos locales en mercados cada vez más competitivos, y dejó claro que “somos una provincia de grandes productores, grandes agricultores y grandes transformadores y es clave saber vender nuestros productos, ponerles valor añadido para que revierta en el territorio”, remarcando la idoneidad tanto de darlos a conocer como de impulsar iniciativas que hagan que se disfruten en el propio territorio. Gómez defendió que el objetivo debe ser garantizar que el sector agroalimentario “no sólo viva del campo, sino que viva bien del campo”, y ha aseverado que iniciativas como la Feria del Aceite contribuyen a abrir nuevas oportunidades, al tiempo que reconocen el esfuerzo de agricultores y agricultoras, almazaras y cooperativas.

Una tarea en la que el gobierno provincial siempre ha sido un aliado para cada Ayuntamiento de la provincia y, en el caso concreto de esta Feria, el diputado puso de relieve la colaboración continuada de la Diputación, que en esta edición ha incrementado su apoyo económico en más de un 50 por ciento hasta los 9.105 euros en el marco de la nueva convocatoria que ha creado para la promoción agroalimentaria dirigida a los ayuntamientos.

Ontur, un destino para descubrir a través de sus productos y tradiciones

Por su parte, el alcalde de Ontur, Jesús López, explicó que el origen de esta Feria ligado al apoyo de la Diputación, y ha subrayado que la agricultura ha marcado la historia y el desarrollo local con la aceituna como uno de sus principales ejes. “En nuestro pueblo, más de 2.000 hectáreas se dedican a la producción de este cultivo, principalmente en las variedades picual, arbequina, hojiblanca y cornicabra”, ha detallado, incidiendo en sus beneficios para la salud y su condición de “producto talismán en la dieta mediterránea”.

Centrándose en las sinergias socioeconómicas, López afirmó que esta Feria está contribuyendo a poner de manifiesto “la importancia y particularidad del aceite de oliva de nuestra zona, donde es raro que cualquier vecino no tenga un trozo de tierra donde se cultiven unas oliveras”, apuntando que la comercialización y defensa del aceite de oliva virgen extra “es clave para las economías familiares”.

La Feria se ha concebido como un punto de encuentro entre productores, visitantes y amantes de la gastronomía, en el que el aceite comparte protagonismo con el vino, la artesanía, la música y las tradiciones populares.