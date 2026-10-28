Una dotación del Sepei de Villarrobledo buscan supervivientes en el accidente de Urda

Cinco agentes del Sepei del Parque de Bomberos de Villarrobledo se ha trasladado hasta Urda donde están colaborando en las tareas prioritarias de rescate de heridos del siniestro ferroviario ocurrido en Urda. La Diputación de Albacete ha expresado su más profundo dolor y consternación ante el trágico accidente ferroviario que ha provocado numerosas víctimas mortales y personas heridas. En señal de respeto y solidaridad con ellas y sus familias, la institución provincial ha suspendido las agendas públicas de sus representantes, sumándose al duelo y la conmoción que embargan al conjunto del país.

En nombre de toda la Corporación, su presidente, Santi Cabañero, traslada el cariño y las condolencias de la provincia de Albacete a las familias de las personas fallecidas, así como sus deseos de pronta recuperación a quienes han resultado heridas.

Desde la Diputación se hace extensivo el reconocimiento a los equipos de emergencias, profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad y todas las personas movilizadas para atender a las víctimas y a sus seres queridos. Equipos entre los que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la tragedia, hay efectivos del propio Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) de la institución.

También el Ayuntamiento de Albacete se ha sumado a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y convoca un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo esta tarde, a las 20:00 horas, en la puerta de la Casa Consistorial, en señal de cercanía, cariño y solidaridad con las familias de los fallecidos, con los heridos y con todas las personas afectadas por esta tragedia.

Por otra parte, el Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha ha establecido una línea telefónica de asistencia psicológica a los afectados a través del número 665 65 84 72 que estará activo de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00 h.

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha quiere trasladar sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos, de los viajeros fallecidos en este accidente ferroviario.