La Diputación pide una financiación justa para administraciones locales

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, participó recientemente en la reunión que la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebró en el Salón de Plenos de la Diputación de Valencia. Un encuentro en el que se abordaron propuestas clave para reforzar el municipalismo, garantizar la equidad territorial y dotar a las administraciones provinciales de mejores herramientas para asistir a los ayuntamientos, especialmente en el medio rural.

Financiación justa y reconocimiento del papel de las diputaciones

Uno de los ejes centrales de la jornada ha sido la defensa de una financiación local suficiente, justa y adaptada a la realidad de los territorios, así como la reivindicación de la autonomía local. En este contexto, el máximo dirigente provincial respaldó el impulso para avanzar hacia el reconocimiento legal de las diputaciones como “entes de cohesión territorial”, poniendo en valor su papel en la asistencia, cooperación y coordinación de los municipios con menor capacidad. “El municipalismo y las diputaciones somos parte fundamental del Estado y de la vida cotidiana de la ciudadanía. Sin una financiación adecuada, conforme a los servicios y a las características territoriales, no es posible garantizar la cohesión social ni la igualdad de oportunidades entre quienes viven en el medio rural y quienes lo hacen en grandes ciudades”, señaló.

Medidas concretas frente a la despoblación

El reto demográfico, uno de los frentes de acción claves en la hoja de ruta del Gobierno de Cabañero, ha sido otro de los grandes bloques de trabajo, con especial relevancia para provincias como la de Albacete. Entre las iniciativas planteadas en el encuentro, destacan: la creación de un Fondo Provincial de Nivelación Territorial, destinado a asegurar servicios básicos en los municipios más pequeños; el impulso de un plan permanente de asistencia técnica y financiera para localidades de menos de 5.000 habitantes; la necesidad de garantizar financiación específica para movilidad rural y conectividad digital; y la incorporación de una “cláusula rural” en la contratación pública, que permita introducir criterios sociales y territoriales.

Además, se insistió en la importancia de que la legislación estatal incorpore una verdadera perspectiva rural, capaz de responder a los desafíos estructurales del territorio. En este sentido, Cabañero subrayó que “nuestros pueblos necesitan recursos, herramientas y sensibilidad normativa diferenciada para seguir siendo espacios de vida, oportunidades y futuro”.

Otro de los asuntos más relevantes tratados fue la necesidad de reducir los obstáculos burocráticos que afectan especialmente a los pequeños ayuntamientos. Un campo en el que los y las representantes provinciales han abordado la propuesta de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que permitiría: habilitar la colaboración supramunicipal en la tramitación de expedientes; agilizar procedimientos como licencias urbanísticas o ejecución de obras y mejorar la coordinación entre administraciones.

Esta medida facilitaría que las diputaciones puedan prestar más asistencia técnica especializada, reduciendo tiempos de tramitación, evitando retrasos estructurales y aportando mayor seguridad jurídica.