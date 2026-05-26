a Diputación lanza una ayuda de un millón de euros para reforzar la mejora de consultorios médicos y centros educativos

La Diputación de Albacete refuerza su compromiso con el medio rural y los servicios públicos esenciales en las localidades con la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas dotada con 1.000.000 de euros, destinada a financiar mejoras en consultorios sanitarios, escuelas infantiles y colegios públicos en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes que hay en la provincia.

El presidente de la institución provincial, Santi Cabañero, junto al vicepresidente Fran Valera, presentó esta iniciativa, que es pionera en la Diputación que, como ha destacado Cabañero nace "con una vocación clara: ayudar de forma directa a los ayuntamientos a afrontar inversiones necesarias en infraestructuras básicas que impactan en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Inversiones reales que mejoran la vida de la gente

La convocatoria permite financiar actuaciones como reformas, reparaciones, mejoras de accesibilidad, renovación de instalaciones o acondicionamiento de espacios en consultorios y centros educativos. No se trata de inversiones abstractas, sino de mejoras tangibles que repercuten directamente en la calidad de vida de vecinos y vecinas: “Siempre hay cosas que hacer en los coles, en los consultorios o en las escuelas infantiles”, ha recordado el presidente, subrayando el carácter práctico de esta línea de ayudas. Además, el máximo regidor provincial señaló que el equipo de gobierno provincial sitúa esta iniciativa dentro de una prioridad política clara: la de reforzar la sanidad y la educación públicas como pilares de igualdad ya que, en palabras del propio presidente provincial, “una buena sanidad pública y una buena educación pública son el mejor ascensor social y lo que más nos iguala en oportunidades”.

Apoyo decidido al municipalismo y a la autonomía local

La convocatoria está dirigida a municipios y entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes, lo que permitirá llegar a 80 localidades de la provincia. Las cuantías se distribuyen de forma progresiva en función de la población, con un máximo de 25.000 euros por entidad, aplicando criterios objetivos que garantizan la equidad territorial por habitante.

Uno de los aspectos más valorados de esta línea es su flexibilidad: cada ayuntamiento podrá decidir qué actuación necesita, reforzando así su autonomía. Como recoge la convocatoria, la Diputación “apoya, en lugar de sustituir, la capacidad de decisión municipal”.

Como apuntó el presidente, la Diputación ha diseñado esta convocatoria pensando especialmente en las dificultades reales de los pequeños municipios. Por ello, incluye medidas clave como el anticipo del 100% de la subvención desde su concesión, la compatibilidad con otras ayudas de distintas administraciones y un amplio plazo de justificación, hasta el 31 de enero de 2027.