Comienza las idas y venidas en el Albacete Balompié

En la despedida de ambos jugadores, , el Albacete Balompié ha compartido este comunicado:

Gracias, Tomeu

Capitán, guardameta y leyenda de la portería albacetista. Hoy se despide del Albacete Balompié el jugador que más veces ha salvaguardado su arco, con un total de 197 partidos.

Un hito en el club que condensa perfectamente la huella que Tomeu Nadal deja en el Alba. “Es un orgullo ser el portero con más partidos de la historia del club. Por aquí han pasado porteros con mucho nombre. Es un honor haber jugado esa cantidad de partidos. Llevar el brazalete también ha sido un orgullo que siempre tendré en la memoria con mucho cariño”.

Un tiempo que ha hecho que el meta mallorquín se haya gando el cariño de la afición y que la ciudad haya pasado a ser parte de la vida del guardameta. “Albacete es como mi segunda casa. He pasado aquí cinco años maravillosos en los que la gente me ha tratado siempre con cariño. Nunca tendré palabras malas hacia la ciudad”.

Y clara muestra de lo hondo que ha calado la ciudad es que nuestro capitán seguirá muy atento a la marcha del equipo blanco. “Voy a seguir al Albacete siempre que pueda. Voy a celebrar sus éxitos porque se lo merecen el club y la afición. Ojalá pueda estar presente en la grada animando cuando haya partidos importantes”.

“Nunca pensé que podría pasar cinco años en el club. La verdad que es un orgullo pasar a formar parte de la historia del club. Es un honor que me hayan dado la oportunidad de disfrutar del fútbol profesional”.

Gracias, Álvaro

Cinco años, un lustro e innumerables vivencias con nuestra camiseta contemplan al defensor madrileño, que 175 partidos después se despide de un club y una ciudad con la que mantendrá un vinculo de por vida. “Para mí, Albacete significa alegría. He tenido dos niños maravillosos aquí y eso nunca lo podré olvidar. Todas las cosas que he vivido aquí, tanto dentro como fuera del campo, las llevo en el corazón”.

Algo que hace extensible al equipo, del que deja de ser jugador pero seguirá siendo aficionado. “El Albacete siempre estará presente en mí porque lo llevo en el corazón y no voy a olvidarme nunca. Siempre estaré detrás como aficionado empujando y animando a los jugadores como uno más”.

Y es que es mucho lo que ha vivido Álvaro portando el ‘2’ del Alba. “Es el club que me volvió a dar la oportunidad de jugar al fútbol profesional. Solo tengo recuerdos buenos. Me hubiera gustado que hubiese acabado de otra forma, pero al final me quedo con momentos como el del partido ante el Granada. La unión que hubo entre plantilla y afición”.

Recuerdos que son especialmente emotivos si hablamos de los choques en el Carlos Belmonte. “Para mí es un estadio especial, siempre lo voy a recordar con mucha pasión por todo lo que he vivido y por cómo me ha tratado la gente aquí, que siempre me ha tratado de maravilla. He intentado dar el máximo por ellos. Cada vez que venían los niños, familias enteras a vernos era algo increíble”.

Y se queda con el gran sabor de boca de haber sido capitán albacetista. “Es un orgullo haber llevado durante tanto tiempo su brazalete. Es algo que jamás se me va a olvidar. Tengo alguno de recuerdo y siempre lo guardaré”.

Se marchan también otros jugadores , es el caso de Diego Vargas. Nico Gorosito, Roman Zozulia, Fran García, Alfredo Ortuño, Álvaro Peña, Alberto Benito, Carlos Isaac, Pape Diamanka, Javi Jiménez, Dani Torres, Pedro Tanausú, Cedric Teguía , Eddy Silvestre, Ivan Kecojevic y Chema Núñez.

Por otra parte, Jean Jules renueva con el Albacete hasta 2023 y harán la pretemporada

Bernabé Barragán, Álvaro Jiménez y Manu Fuster Enzo Boyomo, Diego Caballo y Mvondo. Vuelven de su cesiones Del Pozo, Yaimil y Rabadán.