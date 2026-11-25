El Centro Cultural San Sebastián acogerá este sábado, de 10:30 a 13:30 horas, esta jornada divulgativa en la que participarán más de 100 alumnos de los institutos de La Roda. La iniciativa contará con 16 mesas de experimentos, propuestas manipulativas para los más pequeños y la participación especial de tres profesores jubilados vinculados a la divulgación científica: Ángela García Molina, Pepe Angosto y José González López. La ciencia volverá a convertirse en protagonista en La Roda con la celebración de la segunda edición de 'Física y Química a escena', una iniciativa educativa y divulgativa que permitirá acercar estas disciplinas al público de una manera práctica, visual y entretenida.

El concejal de Educación, Juan José Carrilero, presentó esta nueva edición acompañado por representantes del profesorado de Física y Química de los institutos de la localidad: Lorena Alarcón, Laura Galdón, María José Rubio y Pascual Alarcón. Carrilero ha agradecido la “implicación” de los docentes, colaboradores y estudiantes, destacando el incremento de centros y profesores participantes respecto a la primera convocatoria.

El edil animó a las familias y a toda la ciudadanía a acercarse al Centro Cultural San Sebastián para disfrutar de una mañana diferente, en la que los “experimentos permitirán aprender física y química de una forma divertida, fuera del entorno habitual del aula”. La jornada contará con 16 mesas de experimentos de física y química, tutorizadas por los profesores y explicadas directamente por los alumnos participantes, que asumirán el papel de pequeños divulgadores científicos. Serán ellos quienes presenten las experiencias al público, adaptando sus explicaciones a las diferentes edades y conocimientos de los asistentes.

Propuestas para los más pequeños

Una de las novedades de esta edición, según explicó, será la incorporación de propuestas especialmente diseñadas para los niños más pequeños, con actividades manipulativas relacionadas con la tabla periódica y las moléculas, dando respuesta así a una de las mejoras planteadas tras la experiencia del pasado año. La programación incluirá también la participación de tres profesores jubilados con una destacada trayectoria en el ámbito de la divulgación científica: Ángela García Molina, quien desarrolló buena parte de su carrera docente en La Roda, y Pepe Angosto y José González López.

La organización destacaba, asimismo, el entusiasmo de los estudiantes, con más de un centenar de alumnos inscritos para participar de forma voluntaria. Para facilitar el desarrollo de la actividad, se establecerán dos turnos de alumnado: uno de 10:30 a 12:00 horas y otro de 12:00 a 13:30 horas, que se encargarán de explicar los mismos experimentos al público.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Roda y Globalcaja, entidades cuyo apoyo permite ampliar el número de experiencias y recursos disponibles.