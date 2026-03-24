La Catedral "deslumbra" con su nueva iluminación

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha asegurado que la nueva iluminación ornamental exterior de la Catedral, que nace del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento, la Fundación Iberdrola España y la Diócesis albaceteña, contribuirá a ensalzar la belleza de uno de los monumentos más emblemáticos con el que contamos, lo hará más atractivo para el visitante y reforzará su papel como seña de identidad de Albacete y sede de nuestros Patronos, la Virgen de Los Llanos y San Juan.

En este sentido, Manuel Serrano ha explicado que esta iluminación es fruto del acuerdo conjunto entre la Iglesia como titular del bien, el Ayuntamiento como administración más cercana al ciudadano, y la sensibilidad y responsabilidad social de una empresa puntera, como es Iberdrola, en el marco de su 125 aniversario, asegurando que somos entidades muy diversas en nuestro ámbito de actuación y en el modo de actuar, pero compartimos el amor por el arte y el patrimonio.

Así lo ha señalado el alcalde durante el acto de inauguración de esta nueva iluminación, junto al obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román, el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la arquitecta del estudio de arquitectura VBNB Lighting, Noemí Barbedro, concejales del Equipo de Gobierno y miembros de la Corporación Municipal, entre otros.

Durante su intervención, Manuel Serrano ha agradecido y puesto en valor la colaboración y responsabilidad social de la Fundación Iberdrola para que nuestra Catedral luzca como se merece y atraiga a un mayor número de personas, señalando que “es un monumento digno de ser visitado en su interior y de ser admirado en su exterior”, así como por su compromiso con nuestra ciudad, dando luz y energía varios sectores urbanísticos que dan respuesta al problema de la vivienda y contribuyen al progreso y desarrollo de Albacete.

En este sentido, ha destacado del interior de la Catedral sus columnas renacentistas, sus paredes cubiertas por el enorme lienzo de Don Casimiro Escribá y las grisallas de la Sacristía felizmente recuperadas, mientras que por fuera su construcción durante varios siglos ha derivado en un hito urbano que es orgullo de la ciudad.

Un agradecimiento que el alcalde ha hecho extensivo a la Diócesis de Albacete, con Ángel Román al frente, señalando que su labor en el episcopado ha traído luz a los fieles y a la ciudad, siendo la Catedral un “faro de guía” hacia donde se orientarán todas las miradas, para admiración de creyentes y de los que no los son.

Según ha explicado Manuel Serrano, la nueva luz de la Catedral es potente y sostenible, moderna y ecológica, y dotará al monumento de más visibilidad urbana realzando su belleza, al tiempo que mejorará sensiblemente el entorno del Centro de Interpretación de la Patrona, que ha abierto sus puertas gracias a la iniciativa de la Real Asociación Virgen de Los Llanos, coincidiendo con su 150 aniversario.

Durante su intervención, el alcalde ha reiterado el firme compromiso que el Ayuntamiento mantiene con la recuperación y promoción del patrimonio cultural e histórico-artístico de Albacete para atraer más visitantes, recordando que ya ha instalado iluminación ornamental y de bajo consumo en edificios singulares como la Casa Consistorial, el Museo Municipal, el Museo de la Cuchillería, el Recinto Ferial o la Plaza de Toros.

En este sentido, Manuel Serrano ha recordado que “estamos en cifras históricas de pernoctaciones, superándose en 2025 todos los registros, y en lo que llevamos en 2026 se están registrando datos muy positivos en cuanto a pernoctaciones y visitantes”, asegurando que “se están haciendo bien las cosas desde el acuerdo interinstitucional para dar más posibilidades a la ciudad y proyectar la ‘Marca Albacete’”.

En opinión del alcalde, “la ‘Marca Albacete’ es algo más que la manera en cómo nos proyectamos al resto del mundo, ya que es la que crea y genera el ambiente necesario para que sigamos trabajando y acordando por la salud, la educación, el deporte, la mejora de los polígonos industriales, como el PALA, que es santo y seña de la implantación de las empresas más punteras y tecnológicas, por Albacete y por legar un mejor futuro a las próximas generaciones”.

Manuel Serrano ha asegurado que seguirá trabajando para realzar el patrimonio histórico de la ciudad y darlo a conocer a nuestros vecinos para que se sientan orgullosos de lo nuestro y de nuestras raíces y también queremos ofrecerlo como atractivo para los visitantes, asegurando que “siempre antepondré los intereses de Albacete, de su gente, de su patrimonio, cultura, historia, gastronomía, comercio y de todo aquello que merece la pena para seguir adelante a cualquier otro interés”.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román, ha dado las gracias a la Fundación Iberdrola y al Ayuntamiento por haber hecho posible la iluminación exterior de la Catedral, así como a la arquitecta Noemí Barbero por la sensibilidad y la espiritualidad cristiana con la que ha impregnado está iluminación.

Según ha señalado Ángel Román, “la Catedral queda realzada en su belleza con esta intervención. También, la Luz hace hablar con contundencia y amabilidad al edificio”, afirmando que esta nueva iluminación “se presenta como faro en la noche, como hogar de escucha y acogida, como madre que vela de forma permanente por sus hijos”.

El obispo de Albacete ha apuntado que “todos los que vean esta nueva iluminación exterior podrán contemplar y disfrutar de la belleza del edificio y sentir la seguridad de sabernos acompañados”.