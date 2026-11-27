El Ayuntamiento de La Roda ha celebrado el Pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, en una sesión marcada por la consternación ante el trágico accidente ocurrido en Santander en el que ha fallecido un joven rodense de 25 años y su hermano, de 22, permanece ingresado en estado muy grave.

La sesión comenzó con un minuto de silencio en recuerdo del joven fallecido y como muestra de cariño, solidaridad y apoyo a toda su familia, que se encuentra desplazada en Santander acompañando al hermano superviviente, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Los dos hermanos trabajaban en la instalación del alumbrado navideño de la capital cántabra cuando, en la madrugada del pasado martes, un vehículo que huía de la Policía Local colisionó contra el camión en el que realizaban su trabajo. El conductor, de 43 años, fue detenido y posteriormente puesto a disposición judicial. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusado de homicidio imprudente, conducción temeraria, conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas, conducción sin permiso y abandono del lugar de los hechos.

En relación con este suceso, el Pleno ha abordado un punto de urgencia para impulsar la personación del Ayuntamiento en el procedimiento judicial, a través de la correspondiente acción procesal en las diligencias abiertas en el tribunal de Instancia de Santander, y contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la exigencia de responsabilidades que correspondan.