El Ayuntamiento de Albacete activa medidas preventivas ante las altas temperaturas que llegan a 42 grados

El Ayuntamiento ha activado el protocolo de seguridad para prevenir los efectos del calor sobre trabajadores que desarrollan labores de competencia municipal al aire libre. La ciudad se encuentra afectada por una ola de calor y se prevé que alcancemos hasta 42 grados de temperatura máxima, con una situación de alerta roja entre las 13:00 y las 21:00 horas de hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La precaución debe extenderse a trabajadores a la intemperie y a la ciudadanía en general, especialmente niños y personas mayores, y sobre todo en las horas de más calor, donde no debe practicarse deporte al sol y hay que intensificar la hidratación.

Desde el Servicio de Prevención del Ayuntamiento se ha recomendado a todos los trabajadores “tener un especial cuidado por parte quienes desarrollan su actividad al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados”. Las actividades que requieran mayor esfuerzo o exposición directa al sol deben efectuarse a la sombra o durante las horas de menos insolación. Los trabajadores/as deberán tomar muchos líquidos como agua, bebidas isotónicas, té o zumos diluidos, un vaso cada 20 minutos, además de establecer pausas, usar ropa adecuada a la temperatura ambiente, utilizar gorras o sombreros y facilitar la supervisión mutua y la detección temprana de problemas.

El objetivo es salvaguardar la seguridad e higiene en el trabajo para evitar cualquier situación de riesgo como los golpes de calor e insolaciones, así como el resto de consecuencias que puedan derivarse del estrés térmico.

Las empresas concesionarias de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, Valoriza, y del mantenimiento de zonas verdes, Ingesan OHL, han comenzado ya a aplicar las medidas previstas para garantizar la salud laboral de todos sus operarios.

Valoriza pasará los trabajadores del turno de tarde al turno de mamana mientras dure la ola de calor y facilitará crema de protección solar a los trabajadores, favoreciendo el traslado a turnos con menor exposición a las personas más sensibles.

Por lo que respecta a la conservación y mantenimiento de zonas verdes, el protocolo de seguridad que ya se está aplicando contempla adelantar una hora el inicio de los trabajos con mayor riesgo de insolación (de las siete a las seis de la mañana, terminando su jornada a las 13:00). Se trabaja sólo en zonas sombreadas a partir de las 11:00. En turno de tarde se harán labores de riego y en zonas de sombra, y habrá gafas con protección ultravioleta y crema solar a disposición de los trabajadores.