El albaceteño Pablo Ferrandis es el nuevo presidente de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos

El catedrático de Producción Vegetal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y director del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (JBCLM), Pablo Ferrandis Gotor, ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB) durante la última asamblea de la entidad, celebrada en Vitoria-Gasteiz en el marco de su XVIII Congreso. El profesor de la UCLM Pablo Ferrandis Gotor estará al frente de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos, que reúne actualmente a 37 jardines botánicos de España, Portugal y Gibraltar, distribuidos en la península ibérica, las islas Baleares y los archipiélagos atlánticos de Canarias, Azores y Madeira. Desde su creación, Fundada en 1985, la asociación impulsa la colaboración entre sus miembros mediante la organización de congresos, jornadas técnicas, simposios y grupos de trabajo orientados al intercambio de conocimientos y experiencias.

Intercambio de información, documentación y material vegetal

Entre sus principales objetivos figura el fortalecimiento del papel de los jardines botánicos como centros de conservación de la biodiversidad, educación ambiental, investigación, cultura y patrimonio, así como la divulgación científica. Asimismo, promueve el intercambio de información, documentación y material vegetal, el desarrollo de proyectos conjuntos de carácter científico, educativo y artístico relacionados con el reino vegetal, y la transferencia de conocimiento para la gestión de la flora a través de programas, talleres y exposiciones. La AIMJB coordina además la Red Española de Bancos de Germoplasma (REDBAG), integrada por instituciones dedicadas al almacenamiento y conservación de recursos fitogenéticos. Su misión es coordinar la conservación ex situ de la diversidad genética de la flora silvestre española.

En un contexto marcado por la actual crisis de biodiversidad, la labor de la asociación resulta especialmente relevante al agrupar a las principales instituciones dedicadas a la conservación vegetal ex situ en dos áreas consideradas críticas para la diversidad vegetal a escala mundial: el Mediterráneo occidental y la Macaronesia.

Pablo Ferrandis Gotor es catedrático de Producción Vegetal en la UCLM e imparte docencia en materias relacionadas con la ecología, la botánica y la conservación en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología, así como en la Facultad de Educación de Albacete.

Adscrito al Instituto de Biotecnología, Agronomía y Sostenibilidad, Ferrandis forma parte del grupo de investigación de Ecología Forestal y Limnología. Desde 2019 compagina su actividad docente e investigadora con la dirección del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, ubicado en Albacete.